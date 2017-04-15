 Afyonkarahisar'da şampiyonluk sevinci – Fotomaç – 15 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Nisan 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Afyonkarahisar'da şampiyonluk sevinci

    Afyonkarahisar'da şampiyonluk sevinci

    Spor Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyon olan Afjet Afyonsporlu taraftarlar dün akşam meydanda kutlama yaptı.

    Spor Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup maçında evinde karşılaştığı Ankara Adliyespor'u 4-1 mağlup eden Afjet Afyonspor, lig bitimine 2 hafta kala en yakın takipçisine 9 puan fark atarak matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etti. Futbolcular ve taraftarlar erken gelen şampiyonluğu maç bitiminde sahada kutlarken akşam ise kentin Anıt Park Meydanı'nda kutlama yapıldı.

    Anıt Park'ta bir araya gelen Afyonkarahisarlılar havai fişek gösterileri altında halay çekerek şampiyonluk kutladı. Kutlamalar konvoylarla sona erdi.

    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:59
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Afyonkarahisar'da şampiyonluk sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.