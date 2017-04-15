Afyonkarahisar'da şampiyonluk sevinci
Spor Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyon olan Afjet Afyonsporlu taraftarlar dün akşam meydanda kutlama yaptı.
Spor Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup maçında evinde karşılaştığı Ankara Adliyespor'u 4-1 mağlup eden Afjet Afyonspor, lig bitimine 2 hafta kala en yakın takipçisine 9 puan fark atarak matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etti. Futbolcular ve taraftarlar erken gelen şampiyonluğu maç bitiminde sahada kutlarken akşam ise kentin Anıt Park Meydanı'nda kutlama yapıldı.
Anıt Park'ta bir araya gelen Afyonkarahisarlılar havai fişek gösterileri altında halay çekerek şampiyonluk kutladı. Kutlamalar konvoylarla sona erdi.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:59
- Suçlu ayağa kalk
Toplam 2
Yorum
Ufuk Turu geçemeyeceğini anlayan Fransızlar her zamanki gibi barbarlığa müracat etti. Beşiktaş İstanbul'da gerekeni yapacaktır.
- Eski Melo olsaydı yumruğu yemişti!
Toplam 6
Yorum
kuzeyli slm arkadaslar lafim size kaba gelebilir bir kere futbol erkek oyunudur sertlik olmasa basarili olamasin kaptan bulent niye basariliydi sert
- Suçlu ayağa kalk
Toplam 2
Yorum
sezgin inşallah çifte standart olmaz ama şu da bir gerçek avrupa 2 yüzlüdür geri kafalıdır hep sağa sola çamur atarlar ve asla dost değildir.
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