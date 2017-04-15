Afyonkarahisar'da şampiyonluk sevinci

Spor Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup maçında evinde karşılaştığı Ankara Adliyespor'u 4-1 mağlup eden Afjet Afyonspor, lig bitimine 2 hafta kala en yakın takipçisine 9 puan fark atarak matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etti. Futbolcular ve taraftarlar erken gelen şampiyonluğu maç bitiminde sahada kutlarken akşam ise kentin Anıt Park Meydanı'nda kutlama yapıldı.



Anıt Park'ta bir araya gelen Afyonkarahisarlılar havai fişek gösterileri altında halay çekerek şampiyonluk kutladı. Kutlamalar konvoylarla sona erdi.