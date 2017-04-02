Yarım asırlık Orduspor amatöre düştü

Ordu'da 1967'de kurulan mor-beyazlı kulübün futbol takımı, 3 farklı dönemde 11 sezon Süper Lig'de mücadele etti. 2011-2012 sezonunda 26 yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'de yer alan ve 5 yıllık süreçte Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Orduspor, amatör lige kadar geriledi.

Geçen sezon Spor Toto 2. Lig'de bitime 4 hafta kala Spor Toto 3. Lig'e düşen Karadeniz temsilcisi, bu sezon da umduğunu bulamadı.

Ligde 3. Grup'ta mücadele eden Orduspor, 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet almasına rağmen 30. haftaya 17 puanla son sırada girdi. Bu hafta deplasmanda Denizli Futbol A Spor ile deplasmanda karşılaşan mor-beyazlı takım, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve 15. sıradaki 12 Bingölspor ile arasında olan puan farkı 14'e çıktı.

Geçen ay 50. kuruluş yılını kutlayan Orduspor'un Spor Toto 3. Lig'de normal sezonun bitimine 4 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi matematiksel olarak kesinleşti.



BAŞKAN PAMUK: "ÜZGÜNÜZ"

Orduspor Kulübü Başkanı Yaşar Pamuk, yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz günden bu yana takımı kurtarmak için elimizden geleni yaptık ancak başarılı olamadık. Üzgünüz." dedi.



Yönetime geldiklerinde 90 milyon liranın üzerinde borçla karşılaştıklarını ifade eden Pamuk, "Maalesef bu borç nedeniyle transfer yasaklarıyla karşı karşıya kaldık ve istediğimiz oyuncuları da alamadık. Görevde olduğumuz sürece takımda hep genç oyuncular yer aldı. Bu genç oyuncularla birlikte liglerde tutunmaya çalıştık. Ancak olmadı." diye konuştu.



Orduspor'un 50 yıllık mazisi olan bir kulüp olduğunu anlatan Pamuk, "Bu takımın buralara nasıl geldiğini herkes çok iyi biliyor. Orduspor bugün kötü yönetimlerin kurbanı olmuştur." şeklinde görüş belirtti.



Pamuk, zor günler geçirdiklerini ancak bu süreçte iş dünyasından ve Ordu medyasından da gerekli desteği göremediklerini dile getirerek, "Bugün itibarıyla amatöre düşmemiz kesinleşti. Bu tablo karşısında üzülmemek elde değil. Temennimiz bu kulübün yeniden ayağa kalkması yönünde ancak bu borçla ne kadar ilerleyebiliriz bilmiyorum. Zaman her şeyi gösterecek." açıklamasında bulundu.



Yaşar Pamuk, yaz kış demeden kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara ise teşekkür etti.