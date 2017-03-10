Fatih Terim sürprizi!

Deplasmanda oynamasına rağmen üstün bir futbol ortaya koyan Bayburt Grup bulduğu pozisyonları cömertçe harcarken, ev sahibi ekip 90+4 te bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Türkiye futbol Direktörü Fatih Terim de bu maçı statta izledi.