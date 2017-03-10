Fatih Terim sürprizi!
3.Lig 1.grupta mücadele, eden iki takım Kartal stadında karşı karşıya, geldi.
Deplasmanda oynamasına rağmen üstün bir futbol ortaya koyan Bayburt Grup bulduğu pozisyonları cömertçe harcarken, ev sahibi ekip 90+4 te bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Türkiye futbol Direktörü Fatih Terim de bu maçı statta izledi.
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:13
- Tudor cezası biten Poldi’ye yer arıyor
Toplam 2
Yorum
cimim eren de iyi oyuncu kotu oynamiyor
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 46
Yorum
x-ray Şurayı atlıyorsunuz,bunu belezoğlu,podolski,van persie,tosic gibi adamlar yapsa çok konuşulmaz karakterleri bu zaten denirdi.Ya topal yazıkk
- ‘Elle oynadım’ dedi
Toplam 8
Yorum
Gerenimo Dürüstlük herkese lazım sadece topala değil.O şekilde maç kazanmayalım daha iyi.Topal insanların gözünden düşmüştür.O,temizliğini yitirdi.
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