 Fatih Terim sürprizi! – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    sürprizi!

    Fatih Terim sürprizi!

    3.Lig 1.grupta mücadele, eden iki takım Kartal stadında karşı karşıya, geldi.

    Deplasmanda oynamasına rağmen üstün bir futbol ortaya koyan Bayburt Grup bulduğu pozisyonları cömertçe harcarken, ev sahibi ekip 90+4 te bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Türkiye futbol Direktörü de bu maçı statta izledi.

    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:13
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