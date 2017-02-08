Sakaryaspor yeni hocasını buldu
Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı'nın yerine teknik direktörlüğe Osman Özdemir getirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Kulübümüzün teknik direktörlük görevine 1961 Sakarya doğumlu, 2014-2015 sezonunda takımımıza play-off oynatmış, kariyeri boyunca Konyaspor, Gençlerbirliği gibi önemli takımları da çalıştırmış, son olarak İnegölspor'u yöneten tecrübeli teknik adam Osman Özdemir getirilmiştir. Osman Özdemir'in yardımcılıklarını Eyüp Taş ve Okan Gedik Ali yapacaktır."
Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile dün yollarını ayırmıştı.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:04
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Yorum
KIRCI DURSUN BAŞKAN İYİDİR .BU ÜLKENİN FUTBOLU KENDİNİ DÜŞÜNEN ADAMLARDAN ZARAR GÖRMEDİ Mİ HELAL OLSUN BORCUN YARISINI ÖDEMİŞLER ( BJK'Lİ :) )
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...... GS YIN BOŞA HARCAYACAĞI PARASI YOK.SEN GİT ONU BAŞKASINA VER.SÖĞÜT EKİBİ Mİ SÖYLEDİ SANA BUNU. GS YIN GENÇ VE DENEYİMLİ GERÇEK STARA İHTİYAC
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Toplam 6
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YILD OLURSAK DA GÖRMEK İSTEMİYORUZ
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