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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    yeni hocasını buldu

    Sakaryaspor yeni hocasını buldu

    3. Grup takımlarından 'da Tuncay Şanlı'nın yerine teknik direktörlüğe getirildi.

    Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

    "Kulübümüzün teknik direktörlük görevine 1961 Sakarya doğumlu, 2014-2015 sezonunda takımımıza play-off oynatmış, kariyeri boyunca Konyaspor, Gençlerbirliği gibi önemli takımları da çalıştırmış, son olarak İnegölspor'u yöneten tecrübeli teknik adam getirilmiştir. Osman Özdemir'in yardımcılıklarını Eyüp Taş ve Okan Gedik Ali yapacaktır."

    , teknik direktör Tuncay Şanlı ile dün yollarını ayırmıştı.

    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:04
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