Sakaryaspor yeni hocasını buldu

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kulübümüzün teknik direktörlük görevine 1961 Sakarya doğumlu, 2014-2015 sezonunda takımımıza play-off oynatmış, kariyeri boyunca Konyaspor, Gençlerbirliği gibi önemli takımları da çalıştırmış, son olarak İnegölspor'u yöneten tecrübeli teknik adam Osman Özdemir getirilmiştir. Osman Özdemir'in yardımcılıklarını Eyüp Taş ve Okan Gedik Ali yapacaktır."





Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile dün yollarını ayırmıştı.