Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
Sakaryaspor yönetimi, gerçekleştirdikleri toplantı sonrasında Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırma kararı aldı.
"Yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda, dün Tuncay Şanlı ile yapılan görüşmede, Sakaryaspor'un menfaatleri için bir kan değişimine ihtiyaç olduğuna karar verilmiştir. Tuncay Şanlı ile karşılıklı olarak anlaşarak kendisi ile yollarımızı ayırdığımızı kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine sunarız. Tuncay Şanlı'ya bugüne kadar Sakaryaspor'a verdiği hizmetlerden ötürü teşekkürlerimizi sunar, kariyerinde başarılar dileriz."
- 07 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 13:01
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Sergio Geçen sene Bjk-FB maçında neler oomuştu bedavadan 3 puanı almıştınız hiç sesiniz çıkmadı sizin adamlığınız kendi canınız yanana kadar.. 8.
- Ağır hasarlı!
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Erol Orta daha veteran takımı dahs kötüsü galatasaray 11.kafa golünü yedi.beşiktaş fenerbahçe ceza sahasına on tane orta yaptı bir tanesi gol olm
- Van Persie için büyük tehlike
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forever1903 ya hersey bir yana, iyiki fenerli degiliz arkadaslar, adamlar kendi kendini kandirmaya bile razi
Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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