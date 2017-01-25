 Orduspor'un tesislerinin elektrikleri kesildi – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    'un tesislerinin elektrikleri kesildi

    Orduspor'un tesislerinin elektrikleri kesildi

    Ekonomik sıkıntıları nedeniyle Spor Toto 3. Lig'e kadar düşen Kulübünün eski dönemden kalan borçlarından dolayı tesislerindeki elektrikler kesildi.

    Mor-beyazlı ekibin bu akşam yaptığı antrenmandan sonra tesislere gelen elektrik idaresi görevlileri, elektriği kesti.

    Kulüp başkanı Yaşar Pamuk, yaptığı açıklamada, eski dönemden kalan borçlar nedeniyle kulübün Durugöl Mahallesi'ndeki tesislerinin elektriklerinin kesildiğini söyledi.

    Kulübün karanlığa gömüldüğünü ve futbolcuların mum ışığında akşam yemeğini yediklerini belirten Pamuk, "Sorunun çözülememesi nedeniyle futbolcuları otellere yerleştirmek zorunda kaldık. camiası olarak bu sorunun kısa sürede çözülmesini bekliyoruz." diye konuştu.

    Yaşar Pamuk, 50 yıllık kulübü amatör kümeye düşürmemek için mücadele verdiklerini, bu mücadele içerisindeyken böyle sorunlarla karşılaşmalarının kendilerini üzdüğünü sözlerine ekledi.

    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:27
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