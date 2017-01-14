Üçüncü Lig'de perde açılıyor
Spor Toto 3. Lig'deki 7 Ege takımı ikinci yarının ilk maçlarına yarın çıkacak. Ligde 2. Grup'ta uzun süre lider götürdüğü ilk devreyi 28 puanla beşinci sırada tamamlayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, takviye ettiği kadrosuyla ilk maçta saat 13.00'te deplasmanda Çatalcaspor'la karşılaşacak.
İlk yarıda 29 puanla dördüncü sırayı elde eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Halide Edip Adıvarspor'u konuk edecek. Mümin Özkasap Tesisleri'ndeki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.
Grupta aynı saatte Dardanelspor, 18 Mart Stadı'nda Erbaaspor'u ağırlarken Tire 1922, Derincespor deplasmanına çıkacak. 3. Grup'ta yine saat 13.30'da start alacak maçlarda ilk yarıda umduğunu bulamayan Muğlaspor'la düşme hattında kalıp yönetimi Denizlispor'a devrolan, tüm kadrosu değişen Denizli Büyükşehir Belediyespor, derbiye çıkacak. Maç Muğla Atatürk Stadı'nda oynanacak. Düşme hattının tek basamak üzerindeki Bergama Belediyespor ise 14 Eylül Stadı'nda Payasspor'la karşılaşacak.
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:00
- Wess ve Jong sınırda
Toplam 1
Yorum
Yasama Galatsaray PAF takımında bulunan orta saha futbolcularında akıl olsa bu takıma şimdi girerlerdi. Yapacakları tek şey üst düzey bir kondisyon
- Ersun Yanal, Mehmet Ekici'ye kapıları kapattı
Toplam 8
Yorum
name ama uygun fiyata değil minimum 3 m £ istenmeli gelen parayı rodellagaya ver takım uçsun
- Ersun Yanal, Mehmet Ekici'ye kapıları kapattı
Toplam 8
Yorum
name gitsin yusuf yazıcı ve abdulkadir ömüre şans tanıınsın ekicinin 3 gömlek üstü futbol oynarlar bugün bunu herkes gördü
Üçüncü Lig'de perde açılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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