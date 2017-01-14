Üçüncü Lig'de perde açılıyor

İlk yarıda 29 puanla dördüncü sırayı elde eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Halide Edip Adıvarspor'u konuk edecek. Mümin Özkasap Tesisleri'ndeki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

Grupta aynı saatte Dardanelspor, 18 Mart Stadı'nda Erbaaspor'u ağırlarken Tire 1922, Derincespor deplasmanına çıkacak. 3. Grup'ta yine saat 13.30'da start alacak maçlarda ilk yarıda umduğunu bulamayan Muğlaspor'la düşme hattında kalıp yönetimi Denizlispor'a devrolan, tüm kadrosu değişen Denizli Büyükşehir Belediyespor, derbiye çıkacak. Maç Muğla Atatürk Stadı'nda oynanacak. Düşme hattının tek basamak üzerindeki Bergama Belediyespor ise 14 Eylül Stadı'nda Payasspor'la karşılaşacak.