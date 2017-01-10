 Yeni kemer başkanına silahlı saldırı – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Yeni kemer başkanına silahlı saldırı

    Yeni kemer başkanına silahlı saldırı
    Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeni Kemer Bld.'nin kulüp başkanı 'ye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Bilici, yara almadan kurtuldu. Kulüpte çalıştığı bildirilen saldırgan kaçarken, Kemer-Antalya yolu üzerindeki Palmiye Kavşağı'nda yakalandığı bildirildi.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:48
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