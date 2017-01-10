 35 katına Tuncay Şanlı’nın takımına – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    35 katına ’nın takımına

    35 katına Tuncay Şanlı’nın takımına
    , 10 bin TL'ye aldığı gol silahı 'i, 'nın çalıştırdığı 3. Lig'de şampiyonluğa oynayan 'a 350 bin TL'ye sattı. Bu transfer Bodrum'da büyük tepkilere yol açtı. Sakaryaspor gibi 3. Lig 2. Grup'ta zirve hesapları yapan Bodrumspor'da Başkan Rıza Karakaya ise gösterilen tepkiler için; 10 bin TL'ye aldıkları bir futbolcuyu 350 bin TL'ye satarak kulübü mali açıdan rahatlattıklarını savundu.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:43
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