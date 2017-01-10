35 katına Tuncay Şanlı’nın takımına
Bodrumspor, 10 bin TL'ye aldığı gol silahı Mümin Aysever'i, Tuncay Şanlı'nın çalıştırdığı 3. Lig'de şampiyonluğa oynayan Sakaryaspor'a 350 bin TL'ye sattı. Bu transfer Bodrum'da büyük tepkilere yol açtı. Sakaryaspor gibi 3. Lig 2. Grup'ta zirve hesapları yapan Bodrumspor'da Başkan Rıza Karakaya ise gösterilen tepkiler için; 10 bin TL'ye aldıkları bir futbolcuyu 350 bin TL'ye satarak kulübü mali açıdan rahatlattıklarını savundu.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 21:43
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
35 katına Tuncay Şanlı’nın takımına haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.