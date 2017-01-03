Altay Muhammed ve Murat'la prensipte anlaştı
Spor Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Altay, ara transferde iki futbolcunun daha işini bitirmek üzere.
Siyah beyazlıların dün başlayan Antalya kampına yeni transferler kaleci Serkan ve sağ bek Mustafa katılırken, Altınordu'dan orta saha oyuncusu Muhammed Emel ve Kastamonuspor 1966'dan stoper Murat Türkkan'la da prensip anlaşmasına varıldı. Muhammed'in bugün, Murat'ın ise yarın kampa dahil olması bekleniyor. Altay, bu iki ismin dışında forvet ve orta sahaya takviye planlıyor.
Altınordu'da bu sezon ligde forma şansı bulamayan, kupada ise 1 kez oynayan gurbetçi Muhammed'i, özellikle Teknik Direktör Cüneyt Biçer'in kadrosunda görmek istediği belirtildi. 2014-15'te Denizlispor'a transfer olan 21 yaşındaki Muhammed, TFF 1'inci Lig'de 8 maçta 1 gol kaydederken, kupada toplam 4 defa oynadı. Anadolu Üsküdar'da profesyonel olan 33 yaşındaki Murat ise Gebzespor, Fethiyespor, Bugsaşspor, Tarsus İdmanyurdu, Hatayspor ve Kocaeli Birlikspor'da top koşturdu.
Altınordu'da bu sezon ligde forma şansı bulamayan, kupada ise 1 kez oynayan gurbetçi Muhammed'i, özellikle Teknik Direktör Cüneyt Biçer'in kadrosunda görmek istediği belirtildi. 2014-15'te Denizlispor'a transfer olan 21 yaşındaki Muhammed, TFF 1'inci Lig'de 8 maçta 1 gol kaydederken, kupada toplam 4 defa oynadı. Anadolu Üsküdar'da profesyonel olan 33 yaşındaki Murat ise Gebzespor, Fethiyespor, Bugsaşspor, Tarsus İdmanyurdu, Hatayspor ve Kocaeli Birlikspor'da top koşturdu.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 11:59
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 58
Yorum
ERSUN BEY EKİCİ ARIZALI...ATIF DAHA FAYDALI..İKİNCİ YARIDA TRABZONA BİR NEVİ FENER DESTEĞİ..FENER NOLACAK BÖLE.
- ''İkinci yarıda uçacağım''
Toplam 12
Yorum
/*/ senin adını uçurtma koyduk biz..ama hep tel-e takılıyorsun hacı..
- ''İkinci yarıda uçacağım''
Toplam 12
Yorum
rotuş dokunsalar ... yerde 7 takla atıyorsun..sen topçu musun. ..bir kendine bak eski maçlarından..hep aynı volkansın.
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