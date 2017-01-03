 Altay Muhammed ve Murat'la prensipte anlaştı – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    Altay Muhammed ve Murat'la prensipte anlaştı

    Altay Muhammed ve Murat'la prensipte anlaştı

    Spor Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Altay, ara transferde iki futbolcunun daha işini bitirmek üzere.

    Siyah beyazlıların dün başlayan Antalya kampına yeni transferler kaleci Serkan ve sağ bek Mustafa katılırken, Altınordu'dan orta saha oyuncusu Muhammed Emel ve Kastamonuspor 1966'dan stoper Murat Türkkan'la da prensip anlaşmasına varıldı. Muhammed'in bugün, Murat'ın ise yarın kampa dahil olması bekleniyor. Altay, bu iki ismin dışında forvet ve orta sahaya takviye planlıyor.

    Altınordu'da bu sezon ligde forma şansı bulamayan, kupada ise 1 kez oynayan gurbetçi Muhammed'i, özellikle Teknik Direktör Cüneyt Biçer'in kadrosunda görmek istediği belirtildi. 2014-15'te Denizlispor'a transfer olan 21 yaşındaki Muhammed, TFF 1'inci Lig'de 8 maçta 1 gol kaydederken, kupada toplam 4 defa oynadı. Anadolu Üsküdar'da profesyonel olan 33 yaşındaki Murat ise Gebzespor, Fethiyespor, Bugsaşspor, Tarsus İdmanyurdu, Hatayspor ve Kocaeli Birlikspor'da top koşturdu.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:59
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