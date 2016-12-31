Altay, Murat Uslu’yu aldı
Spor Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Altay ara transer döneminde ikinci imzayı Denizli Büyükşehir Belediyespor'dan sağ bek Mustafa Murat Uslu'ya attırdı. Siyah beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar ön sözleşme imzaladı.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:18
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dimdik ayaktayız
Toplam 1
Yorum
Y A İnaniyorsaniz böyle bir demeç niye..?
- Fenerbahçe Oleksandr Karavaev'i transfer etti
Toplam 31
Yorum
lens bence advocaat bu adamı almakla iyi etmiş artık sol kanata v.sen in yerine karavaev oynıcak
- Cavcav, Ahmet Çalık için ‘takım’ istedi
Toplam 40
Yorum
aslanlı YANINA BONUS OLARAK BRUMA VEYA MUSLEREDA VERELİMMİ CAVCAV YAZIK .SATMIYORUM DE OLSUN.
Altay, Murat Uslu’yu aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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