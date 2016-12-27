Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Fahri Tatan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sakaryaspor Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Fahri Tatan ile anlaşmaya vardı. Dün Erzurumspor ile olan sözleşmesini fesheden Tatan'nın sabah erken saatlerde Sakarya'ya gelerek takımla birlikte sabah idmana çıktı. Fahri Tatan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.
Sakaryaspor'da forma giyecek olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Tatan, "Öncelikli işimiz ikinci yarıyı çok iyi geçirip şampiyon olmamız lazım. Bende bu şampiyonluk yolunda tüm tecrübelerimi sahaya yansıtacağımdan herkes emin olsun" dedi.
Sakaryaspor'da forma giyecek olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Tatan, "Öncelikli işimiz ikinci yarıyı çok iyi geçirip şampiyon olmamız lazım. Bende bu şampiyonluk yolunda tüm tecrübelerimi sahaya yansıtacağımdan herkes emin olsun" dedi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 19:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sıradan biriydim Fener'de özel oldum
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SÜPER_FENER KISKANMAYIN LENSİ ADAM FUBOLCUNUN KRALI 20 TANE BRUMAYI VE QARESMAYI CEBİNDEN ÇIKARTIR
- Evgen iddiası
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ali riza ayyıldız süper bir adam...............................
- Kayserispor'a deplasmanda çelme
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ali kemal bu nasıl iş
Fahri Tatan Sakaryaspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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