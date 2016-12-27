 Fahri Tatan Sakaryaspor'da – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Fahri Tatan Sakaryaspor'da

    Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden , ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

    ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu ile anlaşmaya vardı. Dün Erzurumspor ile olan sözleşmesini fesheden Tatan'nın sabah erken saatlerde Sakarya'ya gelerek takımla birlikte sabah idmana çıktı. Fahri Tatan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.

    Sakaryaspor'da forma giyecek olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Tatan, "Öncelikli işimiz ikinci yarıyı çok iyi geçirip şampiyon olmamız lazım. Bende bu şampiyonluk yolunda tüm tecrübelerimi sahaya yansıtacağımdan herkes emin olsun" dedi.
    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 19:26
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