A Spor’da müthiş maç

U21 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'na giden yolda kritik sınavı bugün A Spor'da... Abdülkadir Ömür, Orkan Çınar, Kubilay Kanatsızkuş, Ahmethan Köse gibi yıldız isimlerin yer aldığı ay-yıldızlı ekibimiz, Macaristan ile karşılaşacak. A Spor'dan yayınlanacak bu önemli karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.