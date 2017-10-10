 A Spor’da müthiş maç – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    A Spor’da müthiş maç

    A Spor’da müthiş maç
    U21 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'na giden yolda kritik sınavı bugün A Spor'da... Abdülkadir Ömür, Orkan Çınar, Kubilay Kanatsızkuş, Ahmethan Köse gibi yıldız isimlerin yer aldığı ay-yıldızlı ekibimiz, Macaristan ile karşılaşacak. A Spor'dan yayınlanacak bu önemli karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:33
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