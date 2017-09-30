 Ümit Millilerin aday kadrosu açıklandı – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    Ümit Millilerin aday kadrosu açıklandı

    Ümit Millilerin aday kadrosu açıklandı

    2019 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarında 5 Ekim Perşembe günü Kıbrıs Rum Kesimi ile deplasmanda, 10 Ekim Salı günü Macaristan ile İstanbul'da karşılaşacak 'nın aday kadrosu belli oldu.

    Teknik direktör Abdullah Ercan yönetiminde 2 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da toplanacak olan ay-yıldızlı takımın kadrosuna şu isimler davet edildi:

    "Muhammed Şengezer, Ertuğrul Ersoy, Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Uğurcan Çakır, Abdurrahim Dursun, Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Alper Babacan (Teleset Mobilya Akhisarspor), Kerim Alıcı, Yusuf Yalçın Arslan, Barış Alıcı, Alican Özesli (Altınordu), Merih Demiral (Sporting Lizbon), Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Doğan Erdoğan (LASK Linz), Orkan Çınar (Beşiktaş), Berkay Özcan (Stuttgart), Doğanay Kılıç (Göztepe), Dorukhan Toköz (Eskişehirspor), Melih Okutan (Boluspor), Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor), Deniz Hümmet (Gefle), Ahmethan Köse (Fenerbahçe)

    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:18
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