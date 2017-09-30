Ümit Millilerin aday kadrosu açıklandı
2019 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarında 5 Ekim Perşembe günü Kıbrıs Rum Kesimi ile deplasmanda, 10 Ekim Salı günü Macaristan ile İstanbul'da karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.
Teknik direktör Abdullah Ercan yönetiminde 2 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da toplanacak olan ay-yıldızlı takımın kadrosuna şu isimler davet edildi:
"Muhammed Şengezer, Ertuğrul Ersoy, Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Uğurcan Çakır, Abdurrahim Dursun, Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Alper Babacan (Teleset Mobilya Akhisarspor), Kerim Alıcı, Yusuf Yalçın Arslan, Barış Alıcı, Alican Özesli (Altınordu), Merih Demiral (Sporting Lizbon), Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Doğan Erdoğan (LASK Linz), Orkan Çınar (Beşiktaş), Berkay Özcan (Stuttgart), Doğanay Kılıç (Göztepe), Dorukhan Toköz (Eskişehirspor), Melih Okutan (Boluspor), Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor), Deniz Hümmet (Gefle), Ahmethan Köse (Fenerbahçe)
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:18
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YILDIRIM HAKEM ODASINI BASTI
Toplam 96
Yorum
yıldırımspor taraftar guılyanoyu neden ıslıklamıyor adam her maç rezil.
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YILDIRIM ÇARPTI
Toplam 23
Yorum
samba zumba gıulyano ile fener her maç 10 kişi..hiç bir icraatı yok..sadece penaltı atıyor.
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A MİLLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANDI
Toplam 9
Yorum
Şevket CAN Bu Milli Takım Kadrosunu Tayfur Havutçu kurmuş olabilir, Volkan Şen,Arda Turan bir yıldır oynadıkları Takıma 18 kişilik kadroya giremiyor,
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