Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Ümit Milli Futbol Takımı'nın, 24 Mart Cuma günü Ukrayna ve 28 Mart Salı günü Azerbaycan ile İstanbul'da yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 20 Mart Pazartesi günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde toplanacak.
Teknik direktör Abdullah Ercan yönetimindeki Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Muhammed Şengezer, Ertuğrul Ersoy, Mert Örnek, Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Utku Yuvakuran (Beşiktaş), Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Alperen Babacan (Denizlispor), Fethi Özer (Hacettepe), Dorukhan Toköz (Eskişehirspor), Hasan Kuruçay (Naestved Boldklub), Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor), Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Orkan Çınar (Gaziantepspor), Doğan Erdoğan (LASK), Ahmet Bahçıvan (Adanaspor), Ahmed İldiz (Kasımpaşa), Alican Özfesli (Altınordu), Deniz Hümmet (Gefle), Umut Bozok (Consolat).
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:45
- ‘Yönetim gider Terim gelir’
Toplam 9
Yorum
öğretici terimin GS da görev alabilmesi artık çok zor ! bundan sonra ancak yönetici olabilir bence !
- Fernandao ameliyattan çıktı
Toplam 2
Yorum
XxX Birader geçmiş olsun. Sağlık bir yana her şey bir yana. Allah tez zamanda şifanı versin. İyileştikten sonra GS maçlarında kötü olabilirsin:)
- İşte A Milli Takım aday kadrosu
Toplam 4
Yorum
FATİH Trabzonspordan Uğur Demirok nasıl milli takımna alınmaz anlamıyorum ayıp yani
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