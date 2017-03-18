 Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

    Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

    Ümit Milli Futbol Takımı'nın, 24 Mart Cuma günü Ukrayna ve 28 Mart Salı günü Azerbaycan ile İstanbul'da yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 20 Mart Pazartesi günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde toplanacak.

    Teknik direktör Abdullah Ercan yönetimindeki Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

    Muhammed Şengezer, Ertuğrul Ersoy, Mert Örnek, Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Utku Yuvakuran (Beşiktaş), Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Alperen Babacan (Denizlispor), Fethi Özer (Hacettepe), Dorukhan Toköz (Eskişehirspor), Hasan Kuruçay (Naestved Boldklub), Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor), Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Orkan Çınar (Gaziantepspor), Doğan Erdoğan (LASK), Ahmet Bahçıvan (Adanaspor), Ahmed İldiz (Kasımpaşa), Alican Özfesli (Altınordu), Deniz Hümmet (Gefle), Umut Bozok (Consolat).

    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:45
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