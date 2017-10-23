Beşiktaş'ın rakibi Gora
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü hafta maçında Polonya ekibi Stelmet Zielona Gora'yı konuk edecek.
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. İki takım da organizasyonda bu sezon oynadığı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik yaşadı. İlk karşılaşmada sahasında İtalya'nın Sidigas Avellino takımına 86-80 yenilen Beşiktaş Sompo Japan, ikinci maçta ise Belçika temsilcisi Oostende'yi 77-49 mağlup etti. Stelmet Zielona Gora ise ilk müsabakasında Yunan ekibi Aris'e deplasmanda 70-64 yenilirken, ikinci maçında konuk ettiği Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn'u 73-69 yendi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:58
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Ceza yolda
Toplam 17
Yorum
100 100 MAÇ CEZA VERİN BU KENDİNİ BİLMEZLERE
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Çakır'a isyan
Toplam 37
Yorum
SÜPER_FENER HAKEM HEN GOLÜ HEM PENALTIYI VERSE FENERBAHÇE FARKA KOŞACAKTI İLK YARI BUNLARI VERMEYİNCE 2. YARIDA GSNİN POZİSYONLARINI GÖRMEZDEN GELDİ
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a...
Toplam 1
Yorum
MUSTAFA sayın Cumhurbaşkanımız kaliteden anlıyor, zaten bu başarı gösterebilecek bugün itibari ile Türkiye de başka takım da yok zaten, Tşk. cb.
Beşiktaş'ın rakibi Gora haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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