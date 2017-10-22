 Muratbey Uşak'ta Dorsey'le yollar ayrıldı – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    'ta Dorsey'le yollar ayrıldı

    Muratbey Uşak'ta Dorsey'le yollar ayrıldı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , ABD'li oyun kurucu ile yollarını ayırdı.

    Genel Menajeri Fatihan Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında transfer ettikleri ancak performansından memnun olmadıkları ABD'li oyun kurucu Dorsey'le karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettiklerini söyledi.

    Richard Solomon ve Darnell Miles'in sakatlıklarının sürdüğünü, takımdaki eksiklerin kendilerini zorladığını ifade eden Erdoğan, "Dorsey'in yerine bir oyun kurucu ile görüşüyoruz. Bir de pivot arayışımız var. İki transferi de bu hafta içinde bitirip yolumuza devam etmeliyiz. Darüşşafaka karşısında çok önemli bir galibiyet aldık, haftaya Beşiktaş Sompo Japan ile mücadele edeceğiz. Bu maça iki oyuncuyu yetiştirmek istiyoruz." diye konuştu.

    Muratbey Uşak'ın ligde 3 maçta 1 galibiyeti bulunuyor.

    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:34
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