Muratbey Uşak'ta Dorsey'le yollar ayrıldı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Muratbey Uşak, ABD'li oyun kurucu Darrin Ray Dorsey ile yollarını ayırdı.
Muratbey Uşak Genel Menajeri Fatihan Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında transfer ettikleri ancak performansından memnun olmadıkları ABD'li oyun kurucu Dorsey'le karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettiklerini söyledi.
Richard Solomon ve Darnell Miles'in sakatlıklarının sürdüğünü, takımdaki eksiklerin kendilerini zorladığını ifade eden Erdoğan, "Dorsey'in yerine bir oyun kurucu ile görüşüyoruz. Bir de pivot arayışımız var. İki transferi de bu hafta içinde bitirip yolumuza devam etmeliyiz. Darüşşafaka karşısında çok önemli bir galibiyet aldık, haftaya Beşiktaş Sompo Japan ile mücadele edeceğiz. Bu maça iki oyuncuyu yetiştirmek istiyoruz." diye konuştu.
Muratbey Uşak'ın ligde 3 maçta 1 galibiyeti bulunuyor.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:34
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Cenk için çılgın teklif: Gomez + 10 milyon!
Toplam 36
Yorum
BJKKARTALUÇAN89 MARIO GOMEZİN WOLFSBURG DA DURUMU ÇOK KÖTÜ ARTIK BİZDE BİŞEY YAPAMAZ ESKİDEN FORUMDAYDI AMA ŞİMDİ BOŞVERİN SİZ CENK KALSIN EN İYİSİ BU
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Trabzon yönetiminden açıklama...
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Trabzonsporlu Türkiyede vizyonu olmayan ve cahillerin yönettiği tek takımı.
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Musero Rikering beyi tekrar alt yapıya koymak gerek ..
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