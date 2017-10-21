 G.Saray, Karşıyaka'yı farklı geçti – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    G.Saray, Karşıyaka'yı farklı geçti

    G.Saray, Karşıyaka'yı farklı geçti

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan müsabakada , deplasmanda 'yı 91-75 mağlup etti.

    Bu sonuçla , ikinci galibiyetini elde ederken, ise ikinci yenilgisini yaşadı.

    Karşılaşmaya Summers ve Hardy'nin 3 sayılık basketleriyle 6-0'lık seriyle başlayan Galatasaray Odeabank, Egemen ve Wood'un sayılarına rağmen ilk 3 dakikayı 8-5 üstün geçti. Christmas ve Göksenin'in sayılarıyla 5. dakikayı 13-7 üstün geçen konuk ekip, son 2 dakikasına 15-13 önde girdiği ilk periyodu 21-15 üstün tamamladı.

    Müsabakanın 14. dakikasında farkı 11 sayıya (21-32) çıkaran konuk ekip, Hopson'ın 3 sayılık basketiyle devrenin bitimine 4 dakika 14 saniye kala skoru 39-29'a getirdi. Daha sonra 9-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, farkı 1 sayıya indirdi: 38-39. Çeyreğin bitimine 37 saniye kala Kennedy'nin basket faulden bulduğu sayılarla 41-41 eşitliği yakalayan ev sahibi ekip, Waters'ın faul atışlarından bulduğu sayılarla ilk kez öne geçti ve soyunma odasına 43-41 önde gitti.

    Üçüncü periyoda Jones'un basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka, aradaki farkı 6 sayıya (49-43) çıkarsa da Galatasaray Odeabank, 25. dakikanın başında Hendrix'in basketiyle 50-49 öne geçti. Emir Preldzic ve Summers'ın 3 sayılık basketleriyle farkı açan konuk ekip, periyodun son 2 dakikasına Göksenin'in sayılarıyla 64-54 önde girdi. Sarı-kırmızılı ekip, çeyreği de 66-54 üstün bitirdi.

    Son periyodun başında skoru 68-54'e getiren konuk ekip karşısında Pınar Karşıyaka, Jones'un etkili oyunuyla farkı 6 sayıya indirdi: 68-74. Son 2 dakikasına 82-71 Galatasaray Odeabank'ın üstünlüğüyle girilen müsabakadan sarı-kırmızılı takım, 91-75 galip ayrıldı.

    Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

    Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Şahin, Halit Can Cihan

    Pınar Karşıyaka: Waters 13, Berke Aygündüz, Wood 8, Jones 22, Egemen Güven 4, Berk Uğurlu 7, Metin Türen 5, Kennedy 16

    Galatasaray Odeabank: Renfroe 12, Hardy 9, Göksenin Köksal 10, Summers 17, Christmas 7, Hendrix 17, Ege Arar 2, Hopson 11, Emir Preldzic 6

    1. Periyot: 15-21

    Devre: 43-41

    3. Periyot: 54-66

    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:09
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