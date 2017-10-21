G.Saray, Karşıyaka'yı farklı geçti
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan müsabakada Galatasaray Odeabank, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 91-75 mağlup etti.
Bu sonuçla Galatasaray Odeabank, ikinci galibiyetini elde ederken, Pınar Karşıyaka ise ikinci yenilgisini yaşadı.
Karşılaşmaya Summers ve Hardy'nin 3 sayılık basketleriyle 6-0'lık seriyle başlayan Galatasaray Odeabank, Egemen ve Wood'un sayılarına rağmen ilk 3 dakikayı 8-5 üstün geçti. Christmas ve Göksenin'in sayılarıyla 5. dakikayı 13-7 üstün geçen konuk ekip, son 2 dakikasına 15-13 önde girdiği ilk periyodu 21-15 üstün tamamladı.
Müsabakanın 14. dakikasında farkı 11 sayıya (21-32) çıkaran konuk ekip, Hopson'ın 3 sayılık basketiyle devrenin bitimine 4 dakika 14 saniye kala skoru 39-29'a getirdi. Daha sonra 9-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, farkı 1 sayıya indirdi: 38-39. Çeyreğin bitimine 37 saniye kala Kennedy'nin basket faulden bulduğu sayılarla 41-41 eşitliği yakalayan ev sahibi ekip, Waters'ın faul atışlarından bulduğu sayılarla ilk kez öne geçti ve soyunma odasına 43-41 önde gitti.
Üçüncü periyoda Jones'un basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka, aradaki farkı 6 sayıya (49-43) çıkarsa da Galatasaray Odeabank, 25. dakikanın başında Hendrix'in basketiyle 50-49 öne geçti. Emir Preldzic ve Summers'ın 3 sayılık basketleriyle farkı açan konuk ekip, periyodun son 2 dakikasına Göksenin'in sayılarıyla 64-54 önde girdi. Sarı-kırmızılı ekip, çeyreği de 66-54 üstün bitirdi.
Son periyodun başında skoru 68-54'e getiren konuk ekip karşısında Pınar Karşıyaka, Jones'un etkili oyunuyla farkı 6 sayıya indirdi: 68-74. Son 2 dakikasına 82-71 Galatasaray Odeabank'ın üstünlüğüyle girilen müsabakadan sarı-kırmızılı takım, 91-75 galip ayrıldı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Şahin, Halit Can Cihan
Pınar Karşıyaka: Waters 13, Berke Aygündüz, Wood 8, Jones 22, Egemen Güven 4, Berk Uğurlu 7, Metin Türen 5, Kennedy 16
Galatasaray Odeabank: Renfroe 12, Hardy 9, Göksenin Köksal 10, Summers 17, Christmas 7, Hendrix 17, Ege Arar 2, Hopson 11, Emir Preldzic 6
1. Periyot: 15-21
Devre: 43-41
3. Periyot: 54-66
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:09
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Derbi ödemesi
Toplam 1
Yorum
ERAY TS Ne primi anlamadım, futbolcuların TS'ye ödeme yapması lazım.
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900 milyon liralık derbi
Toplam 4
Yorum
serdar satmaya kalksan alan olmaz kendi kendilerine nasılda fiyat çekiyorlar
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''Kaybetmediler çünkü bizim gibi rakipleri yoktu''
Toplam 5
Yorum
bravo aynen tudor elimden gelen butor diyecek feneri gorunce herkes fenerin tokadini tadacak
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