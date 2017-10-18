Muratbey Uşak'ta 'Miles' yolcu

İlk hafta Yeşilgiresun Belediyespor'la oynanan maçta sakatlanan, İzmir'de yeniden sağlık kontrolünden geçen ABD'li oyuncunun çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Miles'ın ameliyat olmasını gerektirecek bir durum bulunmadığı belirtildi. Solomon'un uzun süre oynayamayacak olması nedeniyle Ofoegbu'yu transfer eden Uşak temsilcisi, yine iyileşme süreci uzun sürecek Miles'la yolları ayırıp yerine transfer yapmayı değerlendiriyor.