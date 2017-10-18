Muratbey Uşak'ta 'Miles' yolcu
Basketbol Süper Ligi'nde Muratbey Uşak'ta dizinde sakatlık bulunan Isaiah Miles'ın da 2.5 ay forma giyemeyeceği öğrenildi.
İlk hafta Yeşilgiresun Belediyespor'la oynanan maçta sakatlanan, İzmir'de yeniden sağlık kontrolünden geçen ABD'li oyuncunun çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Miles'ın ameliyat olmasını gerektirecek bir durum bulunmadığı belirtildi. Solomon'un uzun süre oynayamayacak olması nedeniyle Ofoegbu'yu transfer eden Uşak temsilcisi, yine iyileşme süreci uzun sürecek Miles'la yolları ayırıp yerine transfer yapmayı değerlendiriyor.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:02
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Londra'dan kovuldu!
Toplam 2
Yorum
**UEFAKUPALI KADIKOEYKUPALI** adama kontrat yaparken iyi,sonra tazminat isteyince kötü, öyleyse kontratin anlami ne?tff terim olayi icinde trde her kulüb icin gercerli
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Bir galibiyetle bu iş biter
Toplam 7
Yorum
thebarbaros beşiktaş monaco'ya top oynatmadığı için monaco oynayamadı. yoksa iyi takım olduğu bir gerçek
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Gomis'in ezeli rakip sevgisi!
Toplam 11
Yorum
GS Gomis suana kadar gordugum turkıyeye gelmıs en iyi santrafor daha once hagıler alexler geldı ama onlar orta saha oyuncusuydu.
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