Yeşilgiresun Belediyespor lige hızlı başladı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş’ı deplasmanda yenen Yeşilgiresun Belediyespor'un genç oyuncusu Efe Beşok, iyi bir ivme yakaladıklarını belirtti.
Taraftarlarının desteği altında çıkacakları Sakarya BŞB karşılaşmasını da kazanmak istediklerini belirten Beşok, "İlk hafta içeride oynadığımız Uşak müsabakası bizim açımızdan hedef maçıydı. Onu kazanarak lige iyi başladık. O maçın verdiği moralle Beşiktaş karşılaşmasına çok iyi hazırlandık. O maçta da iyi mücadele ettik. Tabi burada Beşiktaş müsabakasının taraftarsız olması bizim avantajımız oldu ve rakibimizi deplasmanda yendik. Şu anda iyi bir ivme yakaladık. İnşallah böyle gideriz" dedi. Takımda arkadaşlığın üst seviyede olduğunu kaydeden Beşok, "Genç ve dinamik bir ruha sahibiz. Bunu zaten sezonun ilk iki maçında sahaya da yansıttık. Yabancılarımız da kısa sürede uyum sağladı. Şu anda iyi bir takım olduk ve umarım böyle devam eder. Ayrıca hafta sonu kendi sahamızda oynayacağımız Sakarya maçı da hedef maçı. İçerideki tüm maçlar hedef maçı. Parkede taraftarlarımızın desteğiyle daha iyi bir takım oluyoruz ve saha içerisinde herkes daha iyi performans sergiliyor. Umarım Sakarya'yı da yenerek ligdeki çıkışımızı devam ettiririz" ifadelerini kullandı.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 13:50
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Derbiyi kim yönetsin?
Toplam 39
Yorum
hepsi fb ye hizmet eder hiçbiri GS kazansın istemez bu hakemlerin bugüne kadar yönettikleri maçlar bunun kanıtıdır
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Kaleye Volkan geçsin!
Toplam 6
Yorum
formsuz formda olan oynar , volkan çok formsuz
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Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!
Toplam 4
Yorum
hem kel hem fodul hem başarısız ol hem de çalışmadığın parayı iste . ne güzel
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