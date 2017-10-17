 Yeşilgiresun Belediyespor lige hızlı başladı – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    lige hızlı başladı

    <a href="/index/yesilgiresun-belediyespor?id=7ea11e12-df29-4f92-b480-5f33dfca65a4" class="" rel="tag">Yeşilgiresun Belediyespor</a> lige hızlı başladı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş’ı deplasmanda yenen 'un genç oyuncusu Efe Beşok, iyi bir ivme yakaladıklarını belirtti.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 2 maçı da kazanarak lige iyi başlayan 'da genç oyuncu Efe Beşok, takım olarak genç ve dinamik bir ruha sahip olduklarını, bu durumu ligin ilk iki haftasında sahaya yansıttıklarını ve çok anlamlı iki galibiyete imza attıklarını söyledi.
    Taraftarlarının desteği altında çıkacakları Sakarya BŞB karşılaşmasını da kazanmak istediklerini belirten Beşok, "İlk hafta içeride oynadığımız Uşak müsabakası bizim açımızdan hedef maçıydı. Onu kazanarak lige iyi başladık. O maçın verdiği moralle Beşiktaş karşılaşmasına çok iyi hazırlandık. O maçta da iyi mücadele ettik. Tabi burada Beşiktaş müsabakasının taraftarsız olması bizim avantajımız oldu ve rakibimizi deplasmanda yendik. Şu anda iyi bir ivme yakaladık. İnşallah böyle gideriz" dedi. Takımda arkadaşlığın üst seviyede olduğunu kaydeden Beşok, "Genç ve dinamik bir ruha sahibiz. Bunu zaten sezonun ilk iki maçında sahaya da yansıttık. Yabancılarımız da kısa sürede uyum sağladı. Şu anda iyi bir takım olduk ve umarım böyle devam eder. Ayrıca hafta sonu kendi sahamızda oynayacağımız Sakarya maçı da hedef maçı. İçerideki tüm maçlar hedef maçı. Parkede taraftarlarımızın desteğiyle daha iyi bir takım oluyoruz ve saha içerisinde herkes daha iyi performans sergiliyor. Umarım Sakarya'yı da yenerek ligdeki çıkışımızı devam ettiririz" ifadelerini kullandı.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:50
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