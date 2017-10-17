 Anadolu Efes maç biletleri kapış kapış – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    maç biletleri kapış kapış

    <a href="/index/anadolu-efes?id=7a645871-ed28-4b7f-b95d-6f3c94193fae" class="" rel="tag">Anadolu Efes</a> maç biletleri kapış kapış

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne 2’de 2 ile başlayan Eskişehir Basket, 3’üncü hafta maçında ile karşılaşacak. Bu maçın biletlerine Eskişehirli basketbol severler büyük ilgi gösteriyor.

    Eskişehir Basket, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında ile 23 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'da Eskişehir'de karşılaşacak. Bu maçın biletlerinin satışı devam ederken biletlerin satışa çıkmasının ardından taraftarlar 6 saat içerisinde bin 240 bilet aldı. Biletlerin yüzde 25'i satılırken, Siyah Kırmızılı taraftarlar da takımlarına ne kadar destek olduklarını göstermiş oldu.

    YÖNETİM TEŞEKKÜR ETTİ
    Eskişehir Basket Spor Kulübü yöneticileri de taraftarın yoğun ilgisinden dolayı memnun olduklarını dile getirdi. Yönetimden yazılı yapılan açıklamada; "Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 2'de 2 ile başlayan takımımız, ligin 3'üncü haftasında ile 23 Ekim Pazartesi günü 19.00'da Eskişehir'de karşılaşacaktır. Satışa çıkan maç biletlerinin bugün saat 12.00 ile 18.00 saatleri arasında 1240 adeti satılmıştır. Eskişehir Basket Spor Kulübü'nü yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ederiz. Maç günü büyük taraftarımızın salonu doldurup, takımına sahip çıkıp, bunu bütün Türkiye'ye göstereceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

    BİLET SATIŞI SÜRÜYOR
    Öte yandan, Eskişehir Basket-Anadolu Efes maçının bilet satışı devam ediyor. Biletler bütün hafta boyunca Biletix'in internet sitesinde ve Kanatlı AVM'deki Biletix Gişesi'nde satılacak. Ayrıca maç günü Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu Bilet Gişesi'nden de satış devam edecek. Biletler 30 TL'den satışıa sunulurken öğrenciler ise yüzde 50 indirimle 15 TL'ye biletlerini alabilecek. Engelli taraftarlar ve 10 yaşından küçük taraftarlara ise maç ücretsiz izleyecek.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:06
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