Anadolu Efes maç biletleri kapış kapış
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne 2’de 2 ile başlayan Eskişehir Basket, 3’üncü hafta maçında Anadolu Efes ile karşılaşacak. Bu maçın biletlerine Eskişehirli basketbol severler büyük ilgi gösteriyor.
YÖNETİM TEŞEKKÜR ETTİ
Eskişehir Basket Spor Kulübü yöneticileri de taraftarın yoğun ilgisinden dolayı memnun olduklarını dile getirdi. Yönetimden yazılı yapılan açıklamada; "Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 2'de 2 ile başlayan takımımız, ligin 3'üncü haftasında Anadolu Efes ile 23 Ekim Pazartesi günü 19.00'da Eskişehir'de karşılaşacaktır. Satışa çıkan maç biletlerinin bugün saat 12.00 ile 18.00 saatleri arasında 1240 adeti satılmıştır. Eskişehir Basket Spor Kulübü'nü yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ederiz. Maç günü büyük taraftarımızın salonu doldurup, takımına sahip çıkıp, bunu bütün Türkiye'ye göstereceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.
BİLET SATIŞI SÜRÜYOR
Öte yandan, Eskişehir Basket-Anadolu Efes maçının bilet satışı devam ediyor. Biletler bütün hafta boyunca Biletix'in internet sitesinde ve Kanatlı AVM'deki Biletix Gişesi'nde satılacak. Ayrıca maç günü Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu Bilet Gişesi'nden de satış devam edecek. Biletler 30 TL'den satışıa sunulurken öğrenciler ise yüzde 50 indirimle 15 TL'ye biletlerini alabilecek. Engelli taraftarlar ve 10 yaşından küçük taraftarlara ise maç ücretsiz izleyecek.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 14:06
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 91
Yorum
hakan Oynamadan nasıl maç nasıl kazanılır hocaları da iyi biliyor hep gerginlik hep gerginlikAli Palabıyıkı da maça ayarlayabilirlerse sonuç bell
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Herkes Ozan'ı konuşuyor ama...
Toplam 1
Yorum
ali Bu takımın iyi çalışmadığını gösterir
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Ustalık devri
Toplam 13
Yorum
Aslan başı dik yürür Aşağıdaki yorumlarn çoğunu hakszlık olarak buluyorm belli bir çaba,emek var Tudor ne yapmasnı gerektiğni öğrenmş durumda brakn grevini yapsn
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