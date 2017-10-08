KARTAL, FIRTINA'YA ŞANS TANIMADI!

Karşılaşmaya hızlı başlayan Trabzonspor, Green, Heslip ve Browning'in sayılarılarıyla 11-2'lik skorla 9 sayılık farka ulaştı. Sertaç Şanlı ve Diebler'in sayılarıyla farkı 2'ye indiren Beşiktaş Sompo Japan, son saniyede Weems'in attığı basketle ilk çeyrek 28-28 beraberlikle tamamlandı.



İkinci periyodun başında Brito, Sertaç Şanlı ve Strawberry ile skor üreten Beşiktaş Sompo Japan, 17. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı (39-33). Trabzonspor, Zubcic, Alper Saruhan ve Eldridge ile farkı indirmeye çalışsa da siyah-beyazlı takım, boyalı alanda etkili olunca devre arasına 41-38 önde girdi.

Beşiktaş Sompo Japan, ikinci yarının ilk dakikalarında Weems ve Sertaç Şanlı'nın basketleriyle skor üstünlüğünü koruyamaya çalıştı. Son dakikalarında taraftar desteğini de arkasına alan Trabzonspor, Heslip, Eldridge ve Green ile skor üreterek 27. dakikada 51- 50'lik skorla öne geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden üçüncü periyot, 61-61 eşitlikle geçildi.

Son periyot, iki takımın birbirine uyguladığı sert savunmalarla başladı. Weems, Diebler ve Sertaç Şanlı ile sayılar bulan Beşiktaş Sompo Japan, 35. dakikada 70-65 üstünlük kurdu. Son dakikalarda Weems ve Sertaç Şanlı'nın basketleriyle farkı açan Beşiktaş Sompo Japan, karşılaşmayı 82-71 kazandı.



Salon: Hayri Gür



Hakemler : Altuğ Köselerli, Ersan Ergüler, Mehmet Şahin



Trabzonspor: Burak Eşlik, Browning 11, Heslip 13, Zubcic 5, Yusuf Seçen, Vasiliauskas, Deniz Kılıçlı 5, Eldridge 14, Alper Saruhan 3, Obekpa 4, Green 14, Ozan Odabaşı 2



Beşiktaş Sompo Japan: Boatright 4, Ömer Utku Al, Muratcan Güler, Samet Geyik 2, Erkan Veyseloğlu 6, Sertaç Şanlı 20, Can Maxim Mutaf, Strawberry 12, Kenan Sipahi, Lima 10, Diebler 14, Weems 14



1. Periyot: 28-28



Devre: 38-41



3. Periyot: 61-61