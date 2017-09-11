 Anadolu Efes'in maçlarını oynayacağı salon belli oldu – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    Anadolu Efes'in maçlarını oynayacağı salon belli oldu

    Anadolu Efes'in maçlarını oynayacağı salon belli oldu

    Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın 2017-2018 sezonundan itibaren iç saha maçlarını oynayacağı spor salonu belli oldu.

    Anadolu Efes Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, lacivert-beyazlı takım yeni sezonda THY Avrupa Ligi ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi karşılaşmalarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak.

    Lacivert-beyazlı takımın Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacağı maçlar için kombine satışları devam ediyor. Anadolu Efes Fan Club üyeleri, kombine kartlarda yüzde 20 indirimden yararlanma hakkına sahip olacak. Kombinelerin fiyatları 300 ila 4 bin 500 lira arasında değişiyor.

    Öte yandan daha önce Abdi İpekçi Spor Salonu için satışa sunulan kombineler, tribün kategorisinde Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maçlar için geçerliliğini koruyacak. Ayrıca kombine sahibi taraftarlar, kendileri için belirlenen koltuklarının yerini aynı kategoride değiştirme, farklı bir tribün kategorisine geçme ve dilerlerse kombinelerini ücretsiz iptal etme hakkına da sahip olacak.

    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:20
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