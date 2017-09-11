Anadolu Efes'in maçlarını oynayacağı salon belli oldu
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın 2017-2018 sezonundan itibaren iç saha maçlarını oynayacağı spor salonu belli oldu.
Anadolu Efes Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, lacivert-beyazlı takım yeni sezonda THY Avrupa Ligi ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi karşılaşmalarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak.
Lacivert-beyazlı takımın Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacağı maçlar için kombine satışları devam ediyor. Anadolu Efes Fan Club üyeleri, kombine kartlarda yüzde 20 indirimden yararlanma hakkına sahip olacak. Kombinelerin fiyatları 300 ila 4 bin 500 lira arasında değişiyor.
Öte yandan daha önce Abdi İpekçi Spor Salonu için satışa sunulan kombineler, tribün kategorisinde Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maçlar için geçerliliğini koruyacak. Ayrıca kombine sahibi taraftarlar, kendileri için belirlenen koltuklarının yerini aynı kategoride değiştirme, farklı bir tribün kategorisine geçme ve dilerlerse kombinelerini ücretsiz iptal etme hakkına da sahip olacak.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:20
-
Elazığspor rakipsiz!
Toplam 1
Yorum
orhan /elazığ gakkoma nazar degmesin ver elini süper lig takımda uyum süper doğunun incisi gönüllerin birincisi ELAZIGSPORUMUZA başarılar diliyorum.
-
Valbuena'dan açıklama geldi
Toplam 2
Yorum
Ş.Atalay Şu an kötüler arasında iyi gibi gözüken Valbenu, aslında FB için bir el freni gibi. Volkan'ın başka versiyonu. Stoch bundan daha skorerdi.
-
Valbuena'dan açıklama geldi
Toplam 2
Yorum
yavuz _ fb Bu adam mücadele ediyor iyi hoş ama yediğimiz gollerin yarısını bu adamın hucumda kaptırdığı toplardan yiyoruz bunuda görmesi lazım.
Anadolu Efes'in maçlarını oynayacağı salon belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.