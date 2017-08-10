Yeşilgiresun Belediyespor'da Ulavin dönemi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'da, başantrenörlüğe Sırp Mihailo Uvalin'in getirildiği bildirildi.
Yeşil beyazlı kulübün başkan vekili Sertaç Güneş, yaptığı yazılı açıklamada, yönetim olarak başantrenörlük için Uvalin de karar kıldıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:
"Sırp başantrenör ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Bir dizi çalışmalar sonrasında anlaşmaya vardığımız yeni koçumuz Mihailo Uvalin ile takımımızın iyi bir hava yakalayacağına ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde başarılı işlere imza atacağımıza inancımız tam. Yapılan anlaşma şimdiden her iki tarafa da hayırlı olsun."
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:31
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