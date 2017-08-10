 Yeşilgiresun Belediyespor'da Ulavin dönemi – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    'da Ulavin dönemi

    Yeşilgiresun Belediyespor'da Ulavin dönemi

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden 'da, başantrenörlüğe Sırp 'in getirildiği bildirildi.

    Yeşil beyazlı kulübün başkan vekili Sertaç Güneş, yaptığı yazılı açıklamada, yönetim olarak başantrenörlük için Uvalin de karar kıldıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

    "Sırp başantrenör ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Bir dizi çalışmalar sonrasında anlaşmaya vardığımız yeni koçumuz ile takımımızın iyi bir hava yakalayacağına ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde başarılı işlere imza atacağımıza inancımız tam. Yapılan anlaşma şimdiden her iki tarafa da hayırlı olsun."

    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:31
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