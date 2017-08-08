 Potada kura çekimi – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    Potada kura çekimi

    Potada kura çekimi

    'nde 2017-2018 sezonu fikstür çekimi bugün gerçekleştirilecek.

    İstanbul Yeşilköy'deki Polat Renaissance Hotel'de yapılacak olan kura çekimi saat 11.00'de başlayacak. Kuraya Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu ile üst yönetici Ömer Onan, Basketbol Ligi Direktörü Samer Şenbayrak, federasyonun diğer yöneticileri ve 16 kulübün temsilcileri katılacak.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:51
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