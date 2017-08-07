Fikstür yarın çekiliyor

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Yeşilköy'deki Polat Renaissance Hotel'de saat 11.00'de başlayacak kura çekimine, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan, Basketbol Süper Ligi Direktörü Samer Şenbayrak, TBF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.