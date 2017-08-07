Fikstür yarın çekiliyor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonu fikstür çekimi, yarın gerçekleştirilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Yeşilköy'deki Polat Renaissance Hotel'de saat 11.00'de başlayacak kura çekimine, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan, Basketbol Süper Ligi Direktörü Samer Şenbayrak, TBF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:41
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Gözyaşlarına boğuldu
Toplam 48
Yorum
YA SU KOKLATMADI. E. TOROĞLU ŞAHİT PEPE NİN HATA YAPMASI BİR ŞEY DEĞİL. BUNLAR FUTBOLDA VAR, LAKİN FIRAT AYDINUS BÜTÜN KARARLARINDA BJK NİN YANINDA İDİ. AYNI HATALARDA KONYA
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Bankada 100 milyon euro paramız var
Toplam 29
Yorum
ertunç aatıf, rvp, roman, ozan, hasan ali, şener, stoch, volkan ve fernandao gibi isimlerle neyin hayalini kurmamızı istiyorsun? uefa? şam ligi?
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Beşiktaş-Konyaspor maçı için İçişleri Bakanlığı'ndan karar!
Toplam 12
Yorum
NE OLDUM DEMEMELİ BU OLAYLARIN SEBEBİ BEŞİKTAŞDIR. 2 YILDIR BURNUNDAN KIL ALDIRMAYANLAR TÜM TÜRKİYENİN ANTİPATİSİNİ KAZANMAYA BAŞLADI. BJK NEFRETİ BAŞLADI..
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