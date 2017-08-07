 Fikstür yarın çekiliyor – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Fikstür yarın çekiliyor

    Fikstür yarın çekiliyor

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonu fikstür çekimi, yarın gerçekleştirilecek.

    Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Yeşilköy'deki Polat Renaissance Hotel'de saat 11.00'de başlayacak kura çekimine, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan, Basketbol Süper Ligi Direktörü Samer Şenbayrak, TBF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:41
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