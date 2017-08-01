 Valentin Pastal Antalyaspor'da – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Valentin Pastal Antalyaspor'da

    Valentin Pastal Antalyaspor'da

    Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Antalyaspor, deneyimli forvet Valentin Pastal ile anlaştı.

    Tarihinde ilk kez Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele edecek Antalyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı beyazlılar deneyimli forvet Valentin Pastal'ı renklerine bağladı. Kariyerine 2002-2003 sezonunda Efes Pilsen'le başlayan Pastal, Galatasaray CafeCrown, Pınar Karşıyaka, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi gibi birçok Türkiye Basketbol Süper Ligi takımında mücadele etti. 1984 doğumlu, 2.04 boyundaki oyuncu, geçen sezon BEST Balıkesir'de 25 maçta 2.7 sayı, 1.2 ribaunt ortalamasıyla mücadele etti.

    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:54
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