Valentin Pastal Antalyaspor'da
Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Antalyaspor, deneyimli forvet Valentin Pastal ile anlaştı.
Tarihinde ilk kez Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele edecek Antalyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı beyazlılar deneyimli forvet Valentin Pastal'ı renklerine bağladı. Kariyerine 2002-2003 sezonunda Efes Pilsen'le başlayan Pastal, Galatasaray CafeCrown, Pınar Karşıyaka, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi gibi birçok Türkiye Basketbol Süper Ligi takımında mücadele etti. 1984 doğumlu, 2.04 boyundaki oyuncu, geçen sezon BEST Balıkesir'de 25 maçta 2.7 sayı, 1.2 ribaunt ortalamasıyla mücadele etti.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 11:54
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Ortak karar: Ret!
Toplam 7
Yorum
dDüsseldorf'lu Ayrıca, ORTAK KARAR "RET" ifadesiyle verilen cevap, herşeyi çok net açıklıyor ! Yani, diyalogdan yana bir üslûpla medenice HAYIR denmemiş !
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Negredo için yoğun baskı sürüyor
Toplam 5
Yorum
karakartal Ahmet Bulut devredeyse bu transferin bitme ihtimali yüksek.Negredo tam aradığımız forvet değil ama çok yönlü bir oyuncu iş yapar
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Negredo için yoğun baskı sürüyor
Toplam 5
Yorum
CasCan Andre-Pierre Gignac’ı Şenol hocanın aradığı; kaleye arkası dönük oynayabilen oyuncu tipine en uygunu. Negroda bu özellikte değil.
Valentin Pastal Antalyaspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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