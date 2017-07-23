Kravtsov Es-Es’te

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Eskişehir Basket, Ukraynalı pivot Viacheslav Kravtsov'u transfer etti.

Yapılan açıklamada, Başantrenör Josep Maria Berrocal'ın raporu doğrultusunda, Ukrayna Milli Takımı'nda da yer alan 2,11 metre boyundaki Kravtsov ile bir yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Geçen sezon Valencia Basket'in formasını giyen Kravtsov, NBA'de Detroit Pistons ve Phoenix Suns'da oynadı.