Kravtsov Es-Es’te
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Eskişehir Basket, Ukraynalı pivot Viacheslav Kravtsov'u transfer etti.
Yapılan açıklamada, Başantrenör Josep Maria Berrocal'ın raporu doğrultusunda, Ukrayna Milli Takımı'nda da yer alan 2,11 metre boyundaki Kravtsov ile bir yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Geçen sezon Valencia Basket'in formasını giyen Kravtsov, NBA'de Detroit Pistons ve Phoenix Suns'da oynadı.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:20
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
Kravtsov Es-Es’te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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