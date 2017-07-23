 Kravtsov Es-Es’te – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kravtsov Es-Es’te

    Kravtsov Es-Es’te

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı , Ukraynalı pivot 'u transfer etti.

    Yapılan açıklamada, Başantrenör Josep Maria Berrocal'ın raporu doğrultusunda, Ukrayna Milli Takımı'nda da yer alan 2,11 metre boyundaki Kravtsov ile bir yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Geçen sezon Valencia Basket'in formasını giyen Kravtsov, NBA'de Detroit Pistons ve Phoenix Suns'da oynadı.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kravtsov Es-Es’te haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.