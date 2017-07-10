Pınar Karşıyaka'da kura heyecanı
FIBA Şampiyonlar Ligi'ne yeni sezonda 3'üncü eleme turundan itibaren katılacak olan Pınar Karşıyaka'nın muhtemel rakipleri yarın belli olacak.
Ligde eleme turları ve grupların kuraları yarın saat 15.00'te İsviçre'nin Cenevre kentinde çekilecek.
Pınar Karşıyaka'yı kura ve sezonla ilgili toplantıda Genel Menajer Selim Çınar temsil edecek. Yeşil kırmızılı ekip, gruplara kalmak için kurada ilk iki eleme turunu geçen bir rakiple eşleşecek.
Pınar Karşıyaka'nın mücadele edeceği 3'üncü eleme turu, 29 Eylül ve 2 Ekim tarihlerinde çift maçlı eleminasyon usulüne göre oynanacak, rakibine üstünlük sağlaması durumunda adını gruplara yazdıracak. Elenmesi durumunda ise Avrupa'da yoluna FIBA Europe Cup'ta devam edecek.
Pınar Karşıyaka, geçen sezon ilk kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başarmıştı.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:43
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Fenerbahçe, İsviçre yolcusu
Toplam 2
Yorum
ms Desenize yine "0 sifir çekecekler Turkiyeye torba dolusu gollerle donecekler rekor gelebilir obradoviç aykutta baslamadan gider
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Belhanda tepkilere dayanamadı
Toplam 24
Yorum
gs ya siz ne kadar beceriksiz yönetimsiniz ya taraftara ne demeli hem yeni transferden olduk hem sneijderden gs taraftarı olmaktan utanıyorum..
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Marcelo ikilemi
Toplam 9
Yorum
ruhi mücerret marcelo sakin pepe agresif muhteşem uyum olacak sakın satmayın..marcelo gbi sakin soğukkanlı stoper az..agresif eksikliğini pepe kapadı...
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