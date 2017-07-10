 Pınar Karşıyaka'da kura heyecanı – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Pınar 'da kura heyecanı

    Pınar Karşıyaka'da kura heyecanı

    'ne yeni sezonda 3'üncü eleme turundan itibaren katılacak olan Pınar 'nın muhtemel rakipleri yarın belli olacak.

    Ligde eleme turları ve grupların kuraları yarın saat 15.00'te İsviçre'nin Cenevre kentinde çekilecek.

    Pınar 'yı kura ve sezonla ilgili toplantıda Genel Menajer Selim Çınar temsil edecek. Yeşil kırmızılı ekip, gruplara kalmak için kurada ilk iki eleme turunu geçen bir rakiple eşleşecek.
    Pınar Karşıyaka'nın mücadele edeceği 3'üncü eleme turu, 29 Eylül ve 2 Ekim tarihlerinde çift maçlı eleminasyon usulüne göre oynanacak, rakibine üstünlük sağlaması durumunda adını gruplara yazdıracak. Elenmesi durumunda ise Avrupa'da yoluna FIBA Europe Cup'ta devam edecek.
    Pınar Karşıyaka, geçen sezon ilk kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başarmıştı.

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:43
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