Pınar Karşıyaka'da kura heyecanı

Ligde eleme turları ve grupların kuraları yarın saat 15.00'te İsviçre'nin Cenevre kentinde çekilecek.

Pınar Karşıyaka'yı kura ve sezonla ilgili toplantıda Genel Menajer Selim Çınar temsil edecek. Yeşil kırmızılı ekip, gruplara kalmak için kurada ilk iki eleme turunu geçen bir rakiple eşleşecek.

Pınar Karşıyaka'nın mücadele edeceği 3'üncü eleme turu, 29 Eylül ve 2 Ekim tarihlerinde çift maçlı eleminasyon usulüne göre oynanacak, rakibine üstünlük sağlaması durumunda adını gruplara yazdıracak. Elenmesi durumunda ise Avrupa'da yoluna FIBA Europe Cup'ta devam edecek.

Pınar Karşıyaka, geçen sezon ilk kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başarmıştı.