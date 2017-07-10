Banvitspor Can'la imzaladı

Kariyerine 2006 'daTofaş'ta başlayan Can Altıntığ 2013 -2014 Sezonun'nda Pınar Karşıyaka'ya, 2014-2015 sezonu başında Fenerbahçe'ye ardından aynı sezon Trabzonspor Medical Park'a geçti. 2015-2016 sezonunda ise yine Pınar Karşıyaka takımına transfer olan Can, Geçtiğimiz sezon ise TBL ekiplerinden Acıbadem Üniversitesi'nde oynamıştı.