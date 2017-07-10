 Banvitspor Can'la imzaladı – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Can'la imzaladı

    Banvitspor Can'la imzaladı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Banvit, geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Acıbadem Üniversitesi'nde oynayan oyun kurucu Can Altıntığ ile anlaştı.

    Kariyerine 2006 'daTofaş'ta başlayan Can Altıntığ 2013 -2014 Sezonun'nda Pınar Karşıyaka'ya, 2014-2015 sezonu başında Fenerbahçe'ye ardından aynı sezon Trabzonspor Medical Park'a geçti. 2015-2016 sezonunda ise yine Pınar Karşıyaka takımına transfer olan Can, Geçtiğimiz sezon ise TBL ekiplerinden Acıbadem Üniversitesi'nde oynamıştı.

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:33
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