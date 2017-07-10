Banvitspor Can'la imzaladı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Banvit, geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Acıbadem Üniversitesi'nde oynayan oyun kurucu Can Altıntığ ile anlaştı.
Kariyerine 2006 'daTofaş'ta başlayan Can Altıntığ 2013 -2014 Sezonun'nda Pınar Karşıyaka'ya, 2014-2015 sezonu başında Fenerbahçe'ye ardından aynı sezon Trabzonspor Medical Park'a geçti. 2015-2016 sezonunda ise yine Pınar Karşıyaka takımına transfer olan Can, Geçtiğimiz sezon ise TBL ekiplerinden Acıbadem Üniversitesi'nde oynamıştı.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:33
-
İmbula’da yeni umut
Toplam 5
Yorum
gs imbula ile birlikte bir orta saha ve bir de kanat alırsak orta saha tamam. donk dejong cavanda tarık gönderilmeli
-
Lazio, Topal’ı istedi
Toplam 35
Yorum
Asım Mehmet topal iyi oyuncu tamam amaa takımda aynı mevkide De sauza,ozan tufan,salih ve en az iki oyuncu daha VAR iyi teklif de gitmeli
-
Lazio, Topal’ı istedi
Toplam 35
Yorum
alex hic bir özelligi yok hizli degil,teknik yok,sut teknigi yok,bitirici degil,hava toplarinda hakimiyeti yok,dümdüz orta seviyede gereksiz biri
Banvitspor Can'la imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.