Şafak Edge, Muratbey Uşak’ta

Muratbey Uşak, yeni sezona iddialı girmek için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.



Bu kapsamda kırmızı-siyahlılar, kadrosuna son olarak Beşiktaş Sompo Japan forması giyen Şafak Edge'yi dahil etti. 25 yaşındaki Edge, Banvit alt yapısından yetişti ve Galatasaray'da da forma giydi. 1.85 boyundaki oyun kurucu, geçen sezonu 1.5 sayı, 0.4 ribaunt ve 0.6 asist ortalaması ile tamamladı.

Şafak Edge'yi, Muratbey Uşaklı yapan imza töreni Uşak Belediyesi'nde gerçekleştirildi.