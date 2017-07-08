 Pınar Karşıyaka'da Metin tamam – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Pınar 'da Metin tamam

    Pınar Karşıyaka'da Metin tamam

    Pınar , hafta içinde prensip anlaşmasına vardığı Yeşilgiresun Belediyespor'un uzun forveti Metin Türen'le de sözleşme imzaladı.

    23 yaşında, 2.06 boyundaki Metin, 1 yıllık resmi imzayı attı. Kariyerinde daha önce Darüşşafaka'da Euroleague tecrübesi de yaşayan Metin, halen Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım kadrosunda yer alıyor.

    Yabancı transfer arayışlarını sürdüren Pınar 'da İspanya'nın Baskonia takımıyla görüşen Mateusz Ponitka'nın ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:11
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