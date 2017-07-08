Pınar Karşıyaka'da Metin tamam
Pınar Karşıyaka, hafta içinde prensip anlaşmasına vardığı Yeşilgiresun Belediyespor'un uzun forveti Metin Türen'le de sözleşme imzaladı.
23 yaşında, 2.06 boyundaki Metin, 1 yıllık resmi imzayı attı. Kariyerinde daha önce Darüşşafaka'da Euroleague tecrübesi de yaşayan Metin, halen Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım kadrosunda yer alıyor.
Yabancı transfer arayışlarını sürdüren Pınar Karşıyaka'da İspanya'nın Baskonia takımıyla görüşen Mateusz Ponitka'nın ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:11
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Uykusuz her gece
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Yorum
hep yek yengeç gibi yan yan yürüyen bir sürü adam mı..futbol bu mu..ben şenol ve ersun zihniyetini takdir ediyorum hep.
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Uykusuz her gece
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Yorum
balık hafızalı değiliz şükür herkes kırmızıda geçer ben yakalandım diyen bu değil mi..arşivler ortada..bu mu kahraman..alex mi..
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Uykusuz her gece
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Yorum
trftr yok. yok. 5 yıldır fener zihniyeti 10 numara alerjisinde..maden öyle 10 alex formayı müzeye kaldırın..bilelim..bu kafayla seyirci yok size.
Pınar Karşıyaka'da Metin tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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