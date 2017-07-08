D.J White Gaziantep Basketbol'da

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibi, bu kapsamda daha önce NBA takımlarında da görev alan White ile anlaştı.

Kariyerinde Oklahoma City Thunder, Charlotte Hornets ve Boston Celtics formalarıyla NBA'da 5 sezon geçiren ABD'li oyuncu, 2014-15 sezonunda Euroleauge ekiplerinden Baskonia forması giydi. Son 2 sezonu Seri A'da FIAT Torino formasıyla geçiren White, geçen sezon görev aldığı 26 maçta 15,5 sayı ve 8 sayı ribaunt ortalaması yakaladı.

Gaziantep ekibinin White ile sezon sonuna kadar anlaştığı öğrenildi.