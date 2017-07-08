D.J White Gaziantep Basketbol'da
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li pivot D.J. White'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibi, bu kapsamda daha önce NBA takımlarında da görev alan White ile anlaştı.
Kariyerinde Oklahoma City Thunder, Charlotte Hornets ve Boston Celtics formalarıyla NBA'da 5 sezon geçiren ABD'li oyuncu, 2014-15 sezonunda Euroleauge ekiplerinden Baskonia forması giydi. Son 2 sezonu Seri A'da FIAT Torino formasıyla geçiren White, geçen sezon görev aldığı 26 maçta 15,5 sayı ve 8 sayı ribaunt ortalaması yakaladı.
Gaziantep ekibinin White ile sezon sonuna kadar anlaştığı öğrenildi.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:14
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Şampiyonlar Ligi tecrübesini artırdı
Toplam 3
Yorum
Fenerli_Bey Biz memnunuz tecrubelı bırının alınmasına sahsen senın memnun oldugun defansın gecen sene kac gol yedırdı :) 15 mılyona satıcaz dıyosunuz
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Sneijder'in forması Belhanda'ya verildi
Toplam 18
Yorum
GS'li Arkadaşlar uyansanız iyi olur. Adam bedava bonservis istiyo üstüne bide bi ton para istiyo gitmek için.Az bile yaptılar. Pafa yollayın 1sene
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Sneijder'in forması Belhanda'ya verildi
Toplam 18
Yorum
Alper gedikli Bir futbolcuyu bu kadar kolay harcayan bir yönetim. Bir GALATASARAYLI olarak benim için bitmiştir. YONETIM ISTIFA.YASASIN SNEIJDER
D.J White Gaziantep Basketbol'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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