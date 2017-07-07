Mersin BB'de transfer
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Mersin Büyükşehir Belediyespor, Çankaya Üniversitesi'nden İlknur Dumlu ile anlaş
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Mersin Büyükşehir Belediyespor, Çankaya Üniversitesi'nden İlknur Dumlu ile anlaştı.
Kulüp Başkanı Mehmet Işıkay, yaptığı yazılı açıklamada, Çankaya Üniversitesi'nde başarılı bir sezonu geride bırakan oyuncuyla sözleşme imzaladıklarını bildirdi.Işıkay, 28 yaşındaki oyun kurucuya yeni sezonda başarılar diledi.1,76 metre boyundaki İlknur Dumlu, geçen sezon takımında 11,32 sayı, 3,93 ribaunt, 3,46 asist ve 1,49 top çalma ortalamasıyla oynadı.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:58
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Semih Kaya Sparta Prag’a
Toplam 13
Yorum
Fatih Bir yıllık kiralanması Semih' e olumlu yönde katkı yapacaktır. Çek futbol disiplini Semih için biçilmiş kaftandır. Ujfalusi gibi dönebilir..
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Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 7
Yorum
seyirci Bir dönem peşinden sürekli koşulan muhammet demir vardı.alındı,sonra gönderilecek yer arandı.Serdar taşçı da aynı duruma düşer.
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Futbolun Obra'sı
Toplam 36
Yorum
Miyane Ben de Aykutçuyum da Obra'nın futbolda muadili, Aykut'u geçiniz zaten kimse olamaz, her gittiği yerde aynı başarıyı yakalayan hoca...
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