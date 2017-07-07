Balıkesir Karesispor'un ilk yabancısı Smith
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin yeni takımı Karesispor, Samsun Büyükşehir Belediye Anakent'ten oyun kurucu Jerry Alexander Smith'i transfer etti.
Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla ligde en çok dikkat çeken oyunculardan biri olan 29 yaşında, 1.88 boyundaki Smith, 20.1 sayı, 5 ribaund, 5 asist ortalamaları tutturdu.
2011-12 sezonunda kısa bir dönem NBA'de New Jersey Nets formasını da giyen Smith, daha sonra Mapooro Cantu, Scaligera Verona, Maccabi Rishon ve Eisbaren Bremerhaven takımlarında oynadı. Smith, henüz 2 yıl önce kurulan Karesispor'un tarihindeki ilk yabancı oyuncusu oldu. Balıkesir ekibi, daha önce Bursaspor'dan Şahin Ekmen, Eskişehir Basket'ten Kerem Gülmez, Samsun BŞB Anakent'ten Hazer Avcı ve İstanbul Beylikdüzü'nden Alican Güney'i kadrosuna katmıştı.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:00
-
‘Ayrılırsa talip oluruz’
Toplam 18
Yorum
Kadıköy Şampiyonu işte o seni aşar başakcım
-
Talisca’dan müjde
Toplam 11
Yorum
şu anda Türkiye de üç büyük yok tek büyük BEŞİKTAŞ dır.bizi izlemeye devam ediniz.
-
Fener'e golcünün Kralı
Toplam 26
Yorum
scout fenerde futbolcu izleme komitesi yerine Beşiktaşı izleme komitesi kurulmuş. Beşiktaş kimi düşünse fener ona yöneliyor :)
Balıkesir Karesispor'un ilk yabancısı Smith haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.