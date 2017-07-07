 Balıkesir Karesispor'un ilk yabancısı Smith – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Balıkesir Karesispor'un ilk yabancısı Smith

    Balıkesir Karesispor'un ilk yabancısı Smith

    'nin yeni takımı Karesispor, Samsun Büyükşehir Belediye Anakent'ten oyun kurucu Jerry Alexander Smith'i transfer etti.

    Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla ligde en çok dikkat çeken oyunculardan biri olan 29 yaşında, 1.88 boyundaki Smith, 20.1 sayı, 5 ribaund, 5 asist ortalamaları tutturdu.

    2011-12 sezonunda kısa bir dönem NBA'de New Jersey Nets formasını da giyen Smith, daha sonra Mapooro Cantu, Scaligera Verona, Maccabi Rishon ve Eisbaren Bremerhaven takımlarında oynadı. Smith, henüz 2 yıl önce kurulan Karesispor'un tarihindeki ilk yabancı oyuncusu oldu. Balıkesir ekibi, daha önce Bursaspor'dan Şahin Ekmen, Eskişehir Basket'ten Kerem Gülmez, Samsun BŞB Anakent'ten Hazer Avcı ve İstanbul Beylikdüzü'nden Alican Güney'i kadrosuna katmıştı.

    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:00
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