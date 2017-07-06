Can Uğur Öğüt, Gaziantep Basketbol'da
Gaziantep temsilcisi, eski oyuncusu Can Uğur Öğüt'ü kadrosuna kattı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, oyun kurucu Can Uğur Öğüt'ü transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibi, bu kapsamda 2003-2006 yıllarında formasını giyen eski oyuncusu Can Uğur ile anlaştı.
Geçen sezonu Erkekler Basketbol 1. Lig ekiplerinden Acıbadem Üniversitesi'nde geçiren Öğüt ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, "Geçen sezonu 24,9 dakika süreyle 6,9 sayı, 2,9 asist, 2,5 ribaund ortalamasıyla kapatan oyuncumuza yuvana hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:59
-
Yakında görüşürüz
Toplam 6
Yorum
GS PARK HUZUR EVİ ADAM DİYOKİ 35 36 TIMA GELİYİM KAYITLAR NE ZAMAN AÇILIYOSA O ZAMAN GÖRÜŞELİM 35 36 YAŞIMDAN SONRA RAHAT SESSİZ BU HAYAT SÜRMEK İSTİYOM :d
-
''Hız serbest''
Toplam 4
Yorum
düzadam samicim tinerden sonra buraya yorum yapmayın güzel kardeşim
-
''Adeta fişlendim!''
Toplam 4
Yorum
ali pepe dede yaşlı durduramayınca faul yapıyor. ligimizde çok sarı kart görür. zaten 85 sarı kart görmüş.
Can Uğur Öğüt, Gaziantep Basketbol'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.