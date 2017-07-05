F.Bahçe İtalyan yıldızın sözleşmesini uzattı
Fenerbahçe'nin başarılı basketbolcusu Luigi Datome'nin sözleşmesi uzatıldı.
Fenerbahçe Doğuş, Luigi Datome'nin sözleşmesini 2019-2020 sezonunun sonuna kadar uzattı.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:03
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