 Demir İnşaat Büyükçekmece Emre Ekim'e Emanet – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Emre Ekim'e Emanet

    Demir İnşaat Büyükçekmece Emre Ekim'e Emanet

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , takım menajerliği görevine eski oyuncusu Emre Ekim'i getirdi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki sporcunun, üç senedir mavi-beyazlı takımda forma giydiği ve kaptanlık yaptığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

    "Emre Ekim, 2017-2018 sezonunda Basketbol'da takım menajeri olarak görev yapacaktır. Emre Ekim'e yeni görevinde başarılar dilerken Büyük Büyükçekmece ailesine tekrar hoş geldin diyoruz."

    Demir İnşaat Büyükçekmece, başantrenör Özhan Çıvgın ile de yola devam etme kararı almış ve geçtiğimiz ay sözleşme yenilemişti.

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:42
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