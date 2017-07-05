Demir İnşaat Büyükçekmece Emre Ekim'e Emanet

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki sporcunun, üç senedir mavi-beyazlı takımda forma giydiği ve kaptanlık yaptığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Emre Ekim, 2017-2018 sezonunda Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol'da takım menajeri olarak görev yapacaktır. Emre Ekim'e yeni görevinde başarılar dilerken Büyük Büyükçekmece ailesine tekrar hoş geldin diyoruz."

Demir İnşaat Büyükçekmece, başantrenör Özhan Çıvgın ile de yola devam etme kararı almış ve geçtiğimiz ay sözleşme yenilemişti.