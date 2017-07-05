Demir İnşaat Büyükçekmece Emre Ekim'e Emanet
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Demir İnşaat Büyükçekmece, takım menajerliği görevine eski oyuncusu Emre Ekim'i getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki sporcunun, üç senedir mavi-beyazlı takımda forma giydiği ve kaptanlık yaptığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:
"Emre Ekim, 2017-2018 sezonunda Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol'da takım menajeri olarak görev yapacaktır. Emre Ekim'e yeni görevinde başarılar dilerken Büyük Büyükçekmece ailesine tekrar hoş geldin diyoruz."
Demir İnşaat Büyükçekmece, başantrenör Özhan Çıvgın ile de yola devam etme kararı almış ve geçtiğimiz ay sözleşme yenilemişti.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:42
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Beşiktaş Pepe'yi KAP'a bildirdi
Toplam 31
Yorum
Bedava Gomis klübe 2.5 kendine imza parası 2.5 senelik 3.35 m euro 2 senelik maliyet 11.7 simdi tartısın pahalı mı değilmi..
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"Alemin gözü yaşlı, Pepe artık Beşiktaşlı"
Toplam 7
Yorum
Bjk Atiba ve Marcelo eski takım arkadaşı pepe ile q7 de öyle takım içi uyumda olacak.Eğer giden oyuncu olmazsa Bjk bu senede başarı sağlayabilir
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Bony kapışması!
Toplam 41
Yorum
kanarya907 acaba spam klasörüne mi düştü? :\
Demir İnşaat Büyükçekmece Emre Ekim'e Emanet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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