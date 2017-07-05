 Banvit Caloiaro ile anlaştı – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Caloiaro ile anlaştı

    Banvit Caloiaro ile anlaştı

    , geçen sezon Demir İnşaat Büyükçekmece'de forma giyen ABD'li oyuncu Angelo Caloiaro ile anlaştı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından , ABD'li oyuncu Angelo Caloiaro'yu kadrosuna dahil etti.

    Banvit Kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon Demir İnşaat Büyükçekmece'de oynayan uzun forvet Angelo Caloiaro ile anlaşma sağlandığı kaydedildi.

    Caloiaro'nun geçen sezon Süper Lig'de 11.9 sayı ve 6.5 ribaund ortalamalarıyla oynadığı aktarılan açıklamada, "Angelo Caloirao'ya Banvit'e hoş geldin diyor, Banvit forması ile nice başarılar ve zaferler diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:10
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