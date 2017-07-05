Banvit Caloiaro ile anlaştı
Banvit, geçen sezon Demir İnşaat Büyükçekmece'de forma giyen ABD'li oyuncu Angelo Caloiaro ile anlaştı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Banvit, ABD'li oyuncu Angelo Caloiaro'yu kadrosuna dahil etti.
Banvit Kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon Demir İnşaat Büyükçekmece'de oynayan uzun forvet Angelo Caloiaro ile anlaşma sağlandığı kaydedildi.
Caloiaro'nun geçen sezon Süper Lig'de 11.9 sayı ve 6.5 ribaund ortalamalarıyla oynadığı aktarılan açıklamada, "Angelo Caloirao'ya Banvit'e hoş geldin diyor, Banvit forması ile nice başarılar ve zaferler diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:10
-
''Nihayet idman!''
Toplam 10
Yorum
MEHMET MAÇLARDA SÜREKLİ OYNASA BİLE GOLLÜK SON VURUŞLARDAKİ BAŞARISI BİLE P'Yİ ANCAK ZORLUYOR. DRİPLİNG, ADAM EKSİLTME VE İSABETLİ PASLARI ZAYIF
-
Belhanda’ya alıştılar
Toplam 10
Yorum
mustafa orta sahaya mutlaka iki takviye şart biri direk oynayacak takımın yükünü çekebilecek dinamik 1adam birde orta 3 lüyü yedekleyecek adam lazım
-
Abou! Çinliler çıldırdı
Toplam 6
Yorum
net kim alıyorsa gitsin artık bjk daha iyi forvet bulmalı bjk geçen yıl önemli maçlarda gol sorunu yaşadı
Banvit Caloiaro ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.