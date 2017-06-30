Karşıyaka'dan Egemen'e ücret indirimi teklifi
Pınar Karşıyaka yönetimi, altyapı patentli pivotu Egemen Güven'le görüşerek yeni sezonda alacağı ücrette indirim yapmasını talep etti.
Sözleşmesi gereği, bu sezon 900 bin TL alması gereken 21 yaşındaki basketbolcudan bu rakamı 450 bin TL'ye indirmesi istendi. Yeşil kırmızılı kulüple 4 sezonluk kontratının son yılına giren 2.10 boyundaki Egemen, geçen sezon ücretinde yüzde 30 indirim yapmayı kabul etmişti.
Yöneitimin, bir dönem geleceğin NBA oyuncuları arasında gösterilmesine rağmen beklenen patlamayı yapamayan Egemen'den indirim yapmayı kabul etmemesi durumunda kendisine kulüp bulmasını isteyeceği belirtildi.
Ligde 3.8 sayı, 3.2 ribaund ortalamalarıyla görev yapan Egemen, 18 yaşına adım attığı 2014'te kulüple uzun pazarlıkların ardından sözleşme imzalamış, geçen sezon bir dönem kadro dışı da kalmıştı.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:44
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Çare aranıyor
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karaali 50 yıl uğruna,elimizde olan 5 takım 11 var , ve biz daha iyisini almak için ne cabalar sarfediyoruz ve yöneticilerde iş yapıyoruz.diyr.hadii
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Çare aranıyor
Toplam 16
Yorum
ya he castıllonun çürüdüğü filan yok bu takımda sana öyle geliyo
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Çare aranıyor
Toplam 16
Yorum
ahmet onazi ve castıllo satılmaz elindeki oyuncuları çıkartcak ilk önce
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