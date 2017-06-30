 Karşıyaka'dan Egemen'e ücret indirimi teklifi – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Karşıyaka'dan Egemen'e ücret indirimi teklifi

    Karşıyaka'dan Egemen'e ücret indirimi teklifi

    Pınar Karşıyaka yönetimi, altyapı patentli pivotu Egemen Güven'le görüşerek yeni sezonda alacağı ücrette indirim yapmasını talep etti.

    Sözleşmesi gereği, bu sezon 900 bin TL alması gereken 21 yaşındaki basketbolcudan bu rakamı 450 bin TL'ye indirmesi istendi. Yeşil kırmızılı kulüple 4 sezonluk kontratının son yılına giren 2.10 boyundaki Egemen, geçen sezon ücretinde yüzde 30 indirim yapmayı kabul etmişti.

    Yöneitimin, bir dönem geleceğin NBA oyuncuları arasında gösterilmesine rağmen beklenen patlamayı yapamayan Egemen'den indirim yapmayı kabul etmemesi durumunda kendisine kulüp bulmasını isteyeceği belirtildi.

    Ligde 3.8 sayı, 3.2 ribaund ortalamalarıyla görev yapan Egemen, 18 yaşına adım attığı 2014'te kulüple uzun pazarlıkların ardından sözleşme imzalamış, geçen sezon bir dönem kadro dışı da kalmıştı.

    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:44
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