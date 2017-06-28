Kunter'in yardımcısı belli oldu

Galatasaray Odeabank'ta Başantrenör Erman Kunter'in yardımcılığına Recep Şen getirildi.

Galatasaray'da daha önce Basketbol Altyapı Sorumlusu ve Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevlerini yürüten Recep Şen, yeni sezonda Erman Kunter'in ekibinde yardımcı antrenör olarak yer alacak. 2010-2012 yılları arasında Oktay Mahmuti'nin başantrenörlüğünde Galatasaray'ın teknik ekibinde yer alan Recep Şen, 12 sezon profesyonel basketbol oynadıktan sonra kariyerine başladığı yer olan İTÜ'de son verdi.

Anadolu Efes, Darüşşafaka ve İTÜ gibi takımlarda teknik ekipte yer alan Recep Şen, geçen sezon İTÜ'yü EBBL'den TB2L'ye yükseltti.

