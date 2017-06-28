Kunter'in yardımcısı belli oldu
Galatasaray Odeabank'ta Başantrenör Erman Kunter'in yardımcılığına Recep Şen getirildi.
Galatasaray'da daha önce Basketbol Altyapı Sorumlusu ve Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevlerini yürüten Recep Şen, yeni sezonda Erman Kunter'in ekibinde yardımcı antrenör olarak yer alacak. 2010-2012 yılları arasında Oktay Mahmuti'nin başantrenörlüğünde Galatasaray'ın teknik ekibinde yer alan Recep Şen, 12 sezon profesyonel basketbol oynadıktan sonra kariyerine başladığı yer olan İTÜ'de son verdi.
Anadolu Efes, Darüşşafaka ve İTÜ gibi takımlarda teknik ekipte yer alan Recep Şen, geçen sezon İTÜ'yü EBBL'den TB2L'ye yükseltti.
Anadolu Efes, Darüşşafaka ve İTÜ gibi takımlarda teknik ekipte yer alan Recep Şen, geçen sezon İTÜ'yü EBBL'den TB2L'ye yükseltti.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:17
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Milli tekvandocudan büyük başarı
Toplam 3
Yorum
yunus arkadaşımıza başarılar dilerim
-
F.Bahçe'den Emre Mor hamlesi!
Toplam 11
Yorum
olursa olursa iyi olur...
-
Milli tekvandocudan büyük başarı
Toplam 3
Yorum
yunus 55 Genç arkadaşımıza başarılar diliyoruz başarılarının devamını diler nice şampiyonluklar
Kunter'in yardımcısı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.