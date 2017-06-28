Anadolu Efes, iki oyuncuyla yollarını ayırdı
Anadolu Efes, ABD'li oyuncuları Deshaun Thomas ve Tyler Honeycutt ile yollarını ayırdı.
Lacivert-beyazlıların Twitter hesabından yapılan paylaşımda iki oyuncu için teşekkür mesajı yayımlandı.
Anadolu Efes, geçtiğimiz 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı oyuncularının opsiyonunu kullanmadı.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:20
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Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geldi
Toplam 9
Yorum
gs bir galatasaraylı olarak teşekkürler fenerbahçeli arkadaşlar
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Medel ısrarı
Toplam 6
Yorum
Tahsin Alınırsa Trabzona yazık olur. 3-5 maçını seyredin zaten vazgeçersiniz.Yürüyen bidon. Menejer oyunlarına gelmeyin. İyi olsa İnter bırakır mı?
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''Her şeyin tersini yaptı''
Toplam 12
Yorum
gsli dayı sen dursaydın bundan daha iyi olurduk
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