 Anadolu Efes, iki oyuncuyla yollarını ayırdı – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    , iki oyuncuyla yollarını ayırdı

    Anadolu Efes, iki oyuncuyla yollarını ayırdı

    , ABD'li oyuncuları ve ile yollarını ayırdı.

    Lacivert-beyazlıların Twitter hesabından yapılan paylaşımda iki oyuncu için teşekkür mesajı yayımlandı.

    , geçtiğimiz 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı oyuncularının opsiyonunu kullanmadı.

    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:20
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