 G.Saray'ın kamp programı belli oldu – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    G.Saray'ın kamp programı belli oldu

    G.Saray'ın kamp programı belli oldu

    Galatasaray Odeabank yeni sezon çalışmaları için 14 Ağustos'ta toplanacak. Sarı-kırmızılılar, 28 Ağustos-9 Eylül tarihleri arası İtalya'non Bormio şehrinde yurt dışı kampı çalışmalarını sürdürecek.

    Galatasaray Odeabank'ın yeni sezon kamp programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar, yeni Başantrenörü Erman Kunter önderliğinde 14 Ağustos'ta hazırlıklarına başlayacak. Çalışmalarına yurt dışında devam edecek olan Galatasaray, 28 Ağustos'ta İtalya'nın Bormia şehrine gidecek ve 9 Eylül'e kadar kamp yapacak. Bu süreçte sarı-kırmızılılar, 5 hazırlık maçı yapmayı planlıyor. Bormio'daki kampın ardından 13 Eylül'de Fransa'nın Angers şehrinde düzenlenecek Prostar Turnuvası'na katılacak Galatasaray Odeabank, üç karşılaşma oynayıp, yurt dışı kampını bitirecek. Galatasaray, Türkiye'ye döndükten sonra 20-23 Eylül arasında Bursa'da Cevat Soydaş Turnuvası'na katılacak. Sarı-kırmzılılar; sezon öncesi son hazırlıklarını ise TÜBAD Turnuvası'na katılarak tamamlamayı planlıyor.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:28
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