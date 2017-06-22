G.Saray'ın kamp programı belli oldu
Galatasaray Odeabank yeni sezon çalışmaları için 14 Ağustos'ta toplanacak. Sarı-kırmızılılar, 28 Ağustos-9 Eylül tarihleri arası İtalya'non Bormio şehrinde yurt dışı kampı çalışmalarını sürdürecek.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:28
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Rota Kameni
Toplam 6
Yorum
2 İRANLI ALİREZA 70 METREDEN ELİYLE TOP ATIYOR..
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Fırtına'da formül takas
Toplam 2
Yorum
54 imparatorluğu valla kardeş inan vermesin zaten,biz taraftar olarak istemiyoruz okdar zayıf kötü futbolcuyu ama yönetim gerçekten istiyormu merak ediyorum
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G.Saray uçağının ilk yolcuları
Toplam 39
Yorum
SELCUGU SAT HİC BİRİ OLMAZ HİKAYE BUNLAR YİNE SONA KALCAK KIMSEYI ALAMICAK İŞE YARIYAN KIMSE GELMEZ HEPSİ 30 YAŞ ,İLK BAŞTA ŞU GERİ PAS SELCUK U YOLLA
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