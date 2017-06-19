Karşıyaka’da Semih sesleri

Spor Toto Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu büyük oranda değiştirmeye hazırlanan P.Karşıyaka, Darüşşafaka Doğuş'tan ayrılan NBA patentli milli pivot Semih Erden'i ikna etmeye çalışıyor.

Yeşil-kırmızılılarda Başkan Mutlu Altuğ ve Basketbol Şube Başkanı Serdar Işıldar'ın 31 yaşında, 2.13 boyundaki pivotu takımda görmeyi çok istedikleri öğrenildi. Türkiye'de İstanbul dışında oynamayı düşünmediği öğrenilen, yıllık ücreti de yüksek olan yıldız basketbolcunun ikna edilmeye çalışıldığı bildirildi