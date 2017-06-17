Alemin kralı

THY Euroleague’deki tarihi başarısıyla göğsümüzü kabartan Kanarya Spor Toto Basketbol Ligi final serisinde Beşiktaş’ı uzatmada 98-94 yenerek seriyi 4-0’a getirdi ve ezeli rakibinin sahasında şampiyonluğu kutladı

Fenerbahçe, basketbolda Türkiye'nin '1 Numarası' olduğunu kanıtladı. Mayıs ayında THY Euroleague'de şampiyonluğunu ilan eden sarı-lacivertliler, Spor Toto Basketbol Süper Ligi final serisinde de Beşiktaş'ı dize getirdi. Ülker Sports Salonu'ndaki ilk iki maçı kazanan Kanarya, Akatlar'daki iki maçı da kazanarak seride durumu 4-0 getirdi ve rakibinin sahasında şampiyonluk kupasını kaldırdı.



14 sayı geriden geldi

İlk çeyreği 24-19 önde bitiren Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ikinci çeyrekteki etkili oyunu sonrası devreye 47-42 geride girdi. Üçüncü çeyrek sonunda da 64-59 geride olan Fenerbahçe, normal sürenin son 1.5 dakikasına 14 sayı geride girmesine rağmen müthiş bir geri dönüşe imza attı ve maçı 84-84 berabere bitirdi. Uzatmalarda tecrübesini konuşturan Kanarya, maçı 98-94 kazanıp Türkiye'deki 8'inci şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı.



MVP Bogdanovic oldu

Spor Toto Basketbol Süper Ligi final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP), Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic oldu. Final serisinde müthiş oynayan F.Bahçeli oyuncu, ödülünü Spor Toto Teşkilat Başkanı M.Muharrem Kasapoğlu'nun elinden aldı.



Çifte zafer

Avrupa'dan sonra Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 2016-2017 sezonunun şampiyonu olan F.Bahçe'ye kupasını, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.



Takımı tebrik ediyorum

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, maç sonrası Beşiktaş'ı tebrik ederek "Müthiş bir sezon geçirdiler. Finalde olmayı hak ettiler. 4 güzel maç oynadık. Karakterli oyuncu grubumu tebrik ediyorum" dedi.



Obradovic tarihe geçti

Avrupa'nın en iyi koçu olarak gösterilen Zeljko Obradovic, Spor Toto Basketbol Süper Ligi tarihine geçti. Sırp çalıştırıcı, ligde 3 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı antrenör unvanına sahip oldu.



Sarıca: Gururluyuz

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Son topa kadar mücadele eden bu takımın koçu olduğum için gurur duyuyorum. Boş tribünlere oynasak da seriyi devam ettirmek istiyorduk" diye konuştu.



Bileği bükülmüyor!

Şampiyon Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında elde ettiği galibiyetle yenilmezlik serisini 30 maça çıkardı. Ligde son yenilgisini 9. haftada TOFAŞ deplasmanında yaşayan Kanarya, daha sonra normal sezondaki 21 ve play-off'taki 9 maçı kazanmayı bildi.



Kartal 15 maçtır kayıp

F.Bahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 15 resmi maçı kazandı. Son yenilgisini 9 Mayıs 2012'de yaşayan Kanarya, daha sonra Zeljko Obradovic yönetiminde oynadığı 15 karşılaşmadan galip ayrılan taraf oldu.