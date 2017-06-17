Alemin kralı
THY Euroleague’deki tarihi başarısıyla göğsümüzü kabartan Kanarya Spor Toto Basketbol Ligi final serisinde Beşiktaş’ı uzatmada 98-94 yenerek seriyi 4-0’a getirdi ve ezeli rakibinin sahasında şampiyonluğu kutladı
14 sayı geriden geldi
İlk çeyreği 24-19 önde bitiren Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ikinci çeyrekteki etkili oyunu sonrası devreye 47-42 geride girdi. Üçüncü çeyrek sonunda da 64-59 geride olan Fenerbahçe, normal sürenin son 1.5 dakikasına 14 sayı geride girmesine rağmen müthiş bir geri dönüşe imza attı ve maçı 84-84 berabere bitirdi. Uzatmalarda tecrübesini konuşturan Kanarya, maçı 98-94 kazanıp Türkiye'deki 8'inci şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı.
MVP Bogdanovic oldu
Spor Toto Basketbol Süper Ligi final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP), Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic oldu. Final serisinde müthiş oynayan F.Bahçeli oyuncu, ödülünü Spor Toto Teşkilat Başkanı M.Muharrem Kasapoğlu'nun elinden aldı.
Çifte zafer
Avrupa'dan sonra Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 2016-2017 sezonunun şampiyonu olan F.Bahçe'ye kupasını, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.
Takımı tebrik ediyorum
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, maç sonrası Beşiktaş'ı tebrik ederek "Müthiş bir sezon geçirdiler. Finalde olmayı hak ettiler. 4 güzel maç oynadık. Karakterli oyuncu grubumu tebrik ediyorum" dedi.
Obradovic tarihe geçti
Avrupa'nın en iyi koçu olarak gösterilen Zeljko Obradovic, Spor Toto Basketbol Süper Ligi tarihine geçti. Sırp çalıştırıcı, ligde 3 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı antrenör unvanına sahip oldu.
Sarıca: Gururluyuz
Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Son topa kadar mücadele eden bu takımın koçu olduğum için gurur duyuyorum. Boş tribünlere oynasak da seriyi devam ettirmek istiyorduk" diye konuştu.
Bileği bükülmüyor!
Şampiyon Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında elde ettiği galibiyetle yenilmezlik serisini 30 maça çıkardı. Ligde son yenilgisini 9. haftada TOFAŞ deplasmanında yaşayan Kanarya, daha sonra normal sezondaki 21 ve play-off'taki 9 maçı kazanmayı bildi.
Kartal 15 maçtır kayıp
F.Bahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 15 resmi maçı kazandı. Son yenilgisini 9 Mayıs 2012'de yaşayan Kanarya, daha sonra Zeljko Obradovic yönetiminde oynadığı 15 karşılaşmadan galip ayrılan taraf oldu.
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:27
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Aboubakar yoksa Carillo!
Toplam 1
Yorum
Bence Bence Bundesliga da oynamis Forvet Alinmasi Gerekiyor Sandro Wagner Yada Max Kruse Yada baska Bi Isim bizde ucar düsüniyorum
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Fenerbahçe duyurdu: 2 yıllık anlaşmaya vardık!
Toplam 39
Yorum
GSLİİİİİİİ Onu dokuzu bilmem masadaki aziz başkansa yanındaki kim aykut hocaysa aziz kim hahhaaaaaaaaa
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Süper Lig ekibinin başına getirildi
Toplam 13
Yorum
www güzelll bjk nin 6 puani garantilendi...
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