 Olaylı maçta gülen taraf Fenerbahçe! – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Olaylı maçta gülen taraf Fenerbahçe!

    Olaylı maçta gülen taraf Fenerbahçe!

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan'ı uzatmada 86-80 mağlup ederek seriyi 3-0 yaptı.

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    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:45
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