Olaylı maçta gülen taraf Fenerbahçe!
Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan'ı uzatmada 86-80 mağlup ederek seriyi 3-0 yaptı.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:45
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Arda % 80 gönderilecek!
Toplam 2
Yorum
beko osmanlı bile böyle çökmedi be arda.sen 2 yıl önce atleticonun en iyi oyuncusu iken şuan orta sınıf takıma gidemeyecek hale geldin.
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Bruma sözleşme imzaladı
Toplam 12
Yorum
beko çok acele ettiniz.kesin bulduk kaçırmayalım diye düşündünüz ama transfer yeni açıldı zaten talibi çıkardı daha yüksek verecek
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Sağa Juanfran
Toplam 20
Yorum
hakkı bir gs klasiği adam 500b razı olsada biz fakirmiyiz ki bu kadar az para vercez diyip 2.5 3 kat para verirler :D
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