Derbide üçüncü raunt

Potada Beşiktaş, F.Bahçe’nin 2-0 önde olduğu final serisinde, ezeli rakibini ağırlıyor.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında bugün Beşiktaş SJ ile F.Bahçe karşılaşacak. 4 maç kazananın şampiyon olacağı seride, Ülker Salonu'nda oynanan ilk iki maçı 75-69 ve 83-74'lük skorlarla kazanan sarı-lacivertliler, seride 2-0 önde bulunuyor. Beşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak derbi beIN Sports 3'ten yayınlanacak. 4. karşılaşma 16 Haziran Cuma günü yine Akatlar'da oynanacak. Gerekirse 5. maç Ülker, 6. maç Akatlar Salonu'nda yapılacak.