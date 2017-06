''Seriyi süpürdük''

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Velimir Perasovic, galibiyetinden dolayı Beşiktaş Sompo Japan'ı tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Beşiktaş Sompo Japan, özellikle bu gece ve seri boyunca bizden daha iyiydi. Maçla ilgili çok az şey söyleyebilirim. Maç ikinci çeyrekte sonuçlandı diyebilirim. İkinci çeyrekten sonra sahada bir gölge gibiydik. Daha sonra rakibimizin maçı kazanması daha kolay oldu. Son bir aydır bu şekilde kötü oynuyoruz. THY Avrupa Ligi'nde oynadığımız Olympiakos maçında elendikten sonra takım kendisini bulamadı."

Anadolu Efes'in takım kaptanı Doğuş Balbay ise sezonu bu şekilde bitirmekten dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Özellikle son maç utanç vericiydi. Takım kaptanı olarak da maalesef üzerime düşen görevi yapamadım. Bizi tüm sezon boyunca destekleyen taraftarlarımızdan da özür diliyoruz. Görevimizi iyi yapamadık." şeklinde konuştu.



BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN CEPHESİ

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, kimsenin şans vermediği bir takım olarak finale isimlerini yazdırdıklarını dile getirdi.



Sarıca, çok güzel bir galibiyet aldıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Kendi açımızdan müthiş bir maç oldu. Başından sonuna kadar birbiriyle oynamaktan zevk alan, birbirine güvenen bir takım vardı. Kimsenin şans vermediği bir takım olarak adımızı finale yazdırdık. Geçen karşılaşmada da seriyi bitirebilirdik ama sonunda bir şans basketiyle kaybettik. Bugün ise çaldığımız toplarla kolay sayılar bulduk. Kazanma noktasında bu sezon oynadığımız en güzel maçtı diyebilirim. Final serisinde taraftarımızın Akatlar'ı dolduracağına güvenim sonsuz. Seriyi açıkçası süpürdüğümüzü düşünüyorum. Bütün ekibe teşekkür ediyorum. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum, imkanlar dahilinde olabildiğince bizi desteklediler. Hırs bizde her maç vardı. Bütün maçları final havasına oynayıp, sezonu ikinci sırada bitirdik."



Finaldeki rakipleri Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirmede bulunan Sarıca, "Karşımızda THY Avrupa Ligi şampiyonu olmuş bir takım var. Herkesin söylediği üzere çok formdalar. Bence formdan öte, moralliler. Biz de çok moralliyiz. Elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Siyah-beyazlı basketbolcu Michael Roll, Anadolu Efes'in seride elinden geleni yaptığını aktararak, "Maça en başından beri odaklanarak başladık. Sahaya çok iyi yayıldık, iyi baskı yaptık. Takım olarak çok iyi bir efor ortaya koyduk. Bugün takım olarak çok iyiydik. Taraftarımızla beraber daha güçlüyüz. Her zaman onların desteğini bekliyoruz." diye konuştu.