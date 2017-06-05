Anadolu Efes'in cezası belli oldu

TBF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar şu şekilde: "05 Haziran 2017 tarihinde TBF Yönetim Kurulu toplantısında gündemde yer alan konular görüşülmüş, basketbol kamuoyu ve ilgili tarafları ilgilendiren aşağıdaki konular karara bağlanmıştır.

5 Haziran 2017 tarihinde yapılan TBF Yönetim Kurulu toplantısında, 03.06.2017 tarihinde İstanbul'da Anadolu Efes – Beşiktaş Sompo Japan takımları arasında Spor Toto Basketbol Süper Ligi müsabakasının ikinci periyodunun tamamlanmasına 01:59 dakika kala Anadolu Efes takım oyuncularının kenar yönetimi ile birlikte topluca oyun sahasını terk ederek soyunma odasına gitmesi ve bir süre soyunma odasında kaldıktan sonra sahaya dönerek müsabakaya kaldığı yerden devam edilmesine ilişkin konu görüşülmüş olup;

1. Beşiktaş Sompo Japan takımı tarafından, müsabaka sonucunun Anadolu Efes takımı aleyhine hükmen olarak tescil edilmesi ve Anadolu Efes takımı antrenörünün almış olduğu teknik fauller nedeniyle diskalifiye edilmesi gerektiği iddiası ile yapılan itirazlar, Uluslararası Oyun Kurallarına aykırı olmadığı tespitiyle reddedilirmiştir.

2. Disiplin Kurulu tarafından, Anadolu Efes Spor Kulübü'nün, başkanı ve genel direktörü tarafından müsabaka hakemlerinden izinsiz olarak takıma saha terk ettirilerek müsabakanın gecikmesine sebep olunması, bu suretle müsabakanın bütünlüğüne doğrudan zarar verilmesi nedeniyle sportmenliğe aykırı davranışta bulundukları gerekçesiyle verilen cezalar göz önünde bulundurularak Anadolu Efes takımının 3 (üç) puan düşürme cezasıyla tecziyesine karar verilmiştir."