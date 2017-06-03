 Süper F.Bahçe – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Süper F.Bahçe

    Süper F.Bahçe

    Sarı-lacivertliler, basketbol play-off yarı final serisinde ’u deplasmanda yenerek seriyi 3-0 yaptı, finale çıkmayı başardı.

    Spor Toto Basketbol Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe, Darüşşafaka Doğuş'u 90-74 yenip seride durumu 3-0 getirdi ve finale yükseldi. Ligde 2017 yılında oynadığı bütün maçları kazanan , Spor Toto Süper Basketbol Ligi'nde galibiyet serisini 26'ya çıkardı. Sarı-lacivertliler, TOFAŞ'tan sonra 'a da maç kaybetmeden tur atladı. Maçın başından itibren üstünlüğü eline alan sarı- lacivertli ekip, rakibine öne geçme şansı tanımadan salondan galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin rakibi, Beşiktaş Sompo Japan- Anadolu Efes serisinin galibi olacak.

    26 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
    Fenerbahçe , Darüşşafaka'yı rahat bir oyunla yenerken galibiyet serisini de 26 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler şimdi A.Efes-Beşiktaş eşleşmesinin galibini bekliyor.

    EFES, BEŞİKTAŞ KARŞISINDA
    Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında A. Efes ile Beşiktaş bugün karşı karşıya gelecek. rakibi karşısında 2-0 önde bulunan Beşiktaş eğer bu maçı da kazanırsa Fenerbahçe ile finalde karşılaşacak. İpekçi'deki maç 20.00'de başlayacak. NTV Spor ve beİN sportstan canlı yayınlanacak.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:15
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