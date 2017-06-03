Süper F.Bahçe
Sarı-lacivertliler, basketbol play-off yarı final serisinde Darüşşafaka Doğuş’u deplasmanda yenerek seriyi 3-0 yaptı, finale çıkmayı başardı.
26 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Fenerbahçe , Darüşşafaka'yı rahat bir oyunla yenerken galibiyet serisini de 26 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler şimdi A.Efes-Beşiktaş eşleşmesinin galibini bekliyor.
EFES, BEŞİKTAŞ KARŞISINDA
Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında A. Efes ile Beşiktaş bugün karşı karşıya gelecek. rakibi karşısında 2-0 önde bulunan Beşiktaş eğer bu maçı da kazanırsa Fenerbahçe ile finalde karşılaşacak. İpekçi'deki maç 20.00'de başlayacak. NTV Spor ve beİN sportstan canlı yayınlanacak.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:15
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Selçuk İnan'dan Osmaniye İstiklal Spor Kulübü'ne ziyaret
Toplam 5
Yorum
Aslan SENEDE SENDE 3-4 MILYON EURO KAZAN SENDE HUZUR BOZMAZSIN TOP OYNASIN MELO GIBI OLSUN
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Lukas Podolski veda etti
Toplam 3
Yorum
Aslan EN COK TÜRK TARAFTARI OLAN TAKIMDA FORMA GIYDIGIN ICIN BIZLERI MUTLU ETTIN BIZDEN SONRAKI FUTOL YASAMNDA MUTLULUKLAR
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Vodafone Stadı uğurlu geldi!
Toplam 10
Yorum
bence Sen herkesi kendiniz gibi görme şaibe ve dalavere sizin işiniz yıllarca o şekilde ''büyük'' oldunuz başımıza
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